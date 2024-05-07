Близкая к Сбербанку структура стала совладельцем крупного логопарка в Подмосковье

Близкая к Сбербанку структура стала совладельцем крупного логопарка в ПодмосковьеАктив мог достаться ей в ходе реструктуризации долгов владельца
Связанная со Сбербанком компания «Сокол финанс» стала владельцем 50% ООО «Томилино парк», которому принадлежит складской комплекс «Трилоджи парк Томилино» на 107 000 кв. м на юго-востоке Московской области. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 9 апреля, до этого собственником данной фирмы был ЗПИФ «Трилоджи», у которого теперь осталась еще половина долей ООО. Пайщики фонда не известны. Связаться с его представителем не удалось. Запрос в Сбербанк остался без ответа.
До 2022 г. «Сокол финанс» входила в группу Сбербанка, сейчас ее владельцы скрыты. Но генеральный директор «Сокол финанс» Евгений Малыгин возглавляет компании «Сбербанк инвестментс лимитед» и «Сбербанк файненс лимитед».
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