Близкая к Сбербанку структура стала совладельцем крупного логопарка в Подмосковье

Связанная со Сбербанком компания «Сокол финанс» стала владельцем 50% ООО «Томилино парк», которому принадлежит складской комплекс «Трилоджи парк Томилино» на 107 000 кв. м на юго-востоке Московской области. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 9 апреля, до этого собственником данной фирмы был ЗПИФ «Трилоджи», у которого теперь осталась еще половина долей ООО. Пайщики фонда не известны. Связаться с его представителем не удалось. Запрос в Сбербанк остался без ответа.