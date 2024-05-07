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Близкая к Сбербанку структура стала совладельцем крупного логопарка в Подмосковье

Актив мог достаться ей в ходе реструктуризации долгов владельца
Екатерина Волкова
Антон Филатов
«Трилоджи парк Томилино» заполнен арендаторами и должен приносить стабильный доход/ Андрей Гордеев / Ведомости

Связанная со Сбербанком компания «Сокол финанс» стала владельцем 50% ООО «Томилино парк», которому принадлежит складской комплекс «Трилоджи парк Томилино» на 107 000 кв. м на юго-востоке Московской области. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 9 апреля, до этого собственником данной фирмы был ЗПИФ «Трилоджи», у которого теперь осталась еще половина долей ООО. Пайщики фонда не известны. Связаться с его представителем не удалось. Запрос в Сбербанк остался без ответа.

До 2022 г. «Сокол финанс» входила в группу Сбербанка, сейчас ее владельцы скрыты. Но генеральный директор «Сокол финанс» Евгений Малыгин возглавляет компании «Сбербанк инвестментс лимитед» и «Сбербанк файненс лимитед».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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