Владелец логопарка «Южные врата» построит еще один крупный объект в Подмосковье

Instone Development, сперва под брендом «Венталл девелопмент», согласно «СПАРК-Интерфаксу», была создана в 2021 г. Изначально компания принадлежала крупному производителю металлоконструкций «Венталл», сейчас ее собственник – закрытый паевой инвестиционный фонд «Азимут» под управлением УК «Меркури кэпитал траст». Пайщики фонда неизвестны. В конце 2022 г. Instone Development выкупила у чешской PPF Real Estate и ее партнеров один из крупнейших в России логопарков – «Южные врата» в Домодедове. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и проч. У компании также есть и другие проекты в складском сегменте – технопарк Kaleva park в Москве (76 000 кв. м), распределительные центры в Брянске (34 000 кв. м), Курске (40 000 кв. м) и Краснодаре (45 000 кв. м), логопарк «Янино» в Ленинградской области (180 000 кв. м). Общий портфель – около 1 млн кв. м.