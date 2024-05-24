Владелец логопарка «Южные врата» построит еще один крупный объект в Подмосковье

Владелец логопарка «Южные врата» построит еще один крупный объект в ПодмосковьеInstone Development возведет индустриальный комплекс на 230 000 кв. м в Домодедове
Девелопер Instone Development приобрел 73 га в деревне Житнево в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом рассказали в самой компании. Эту информацию подтвердил Константин Фомиченко, партнер NF Group, которая выступает консультантом сделки. На этой территории, по словам собеседников «Ведомостей», планируется строительство в формате light Industrial (т. е. для размещения производств легкой промышленности) логопарка «Гранат» на 230 000 кв. м. Генеральный директор Instone Development Валерий Жуков уточняет, что в результате реализации проекта будет создано в общей сложности 2100 рабочих мест. Сам комплекс будет строиться в несколько очередей, первая из них включает два корпуса на 22 000 кв. м. Ввести весь объект в эксплуатацию планируется к 2030 г. Представитель NF Group уточняет, что инвестиции в строительство логопарка составят около 18 млрд руб.
Instone Development, сперва под брендом «Венталл девелопмент», согласно «СПАРК-Интерфаксу», была создана в 2021 г. Изначально компания принадлежала крупному производителю металлоконструкций «Венталл», сейчас ее собственник – закрытый паевой инвестиционный фонд «Азимут» под управлением УК «Меркури кэпитал траст». Пайщики фонда неизвестны. В конце 2022 г. Instone Development выкупила у чешской PPF Real Estate и ее партнеров один из крупнейших в России логопарков – «Южные врата» в Домодедове. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и проч. У компании также есть и другие проекты в складском сегменте – технопарк Kaleva park в Москве (76 000 кв. м), распределительные центры в Брянске (34 000 кв. м), Курске (40 000 кв. м) и Краснодаре (45 000 кв. м), логопарк «Янино» в Ленинградской области (180 000 кв. м). Общий портфель – около 1 млн кв. м.