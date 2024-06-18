MR Group продала крупный участок в Москворечье-Сабурове

MR Group продала участок на 8 га на Котляковской улице в Москворечье-Сабурове краснодарскому девелоперу Dogma. По данным «СПАРК-Интерфакса», связанная с ним компания «СЗ «Догма Столица-1» через ряд структур стала владельцем ООО «НПП Резерв», которому, в свою очередь, принадлежит данная площадка. На ней мэрия Москвы согласовала строительство 284 669 кв. м недвижимости, из которых 240 039 кв. м – жилье, а остальное – коммерческая и социальная инфраструктура (детский сад, парковки). В Dogma пояснили, что проект подразумевает комплексное развитие территории, а само жилье будет бизнес-класса. Представитель MR Group не ответил на запрос. В Nikoliers, которая выступает консультантом сделки, от комментариев отказались.