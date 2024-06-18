Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

MR Group продала крупный участок в Москворечье-Сабурове

Краснодарский девелопер Dogma может построить там почти 300 000 кв. м недвижимости
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости

MR Group продала участок на 8 га на Котляковской улице в Москворечье-Сабурове краснодарскому девелоперу Dogma. По данным «СПАРК-Интерфакса», связанная с ним компания «СЗ «Догма Столица-1» через ряд структур стала владельцем ООО «НПП Резерв», которому, в свою очередь, принадлежит данная площадка. На ней мэрия Москвы согласовала строительство 284 669 кв. м недвижимости, из которых 240 039 кв. м – жилье, а остальное – коммерческая и социальная инфраструктура (детский сад, парковки). В Dogma пояснили, что проект подразумевает комплексное развитие территории, а само жилье будет бизнес-класса. Представитель MR Group не ответил на запрос. В Nikoliers, которая выступает консультантом сделки, от комментариев отказались.

Dogma, по данным Единого ресурса застройщиков, занимает четвертое место среди девелоперов жилья после ГК ПИК, «Самолета» и ЛСР. Сейчас у нее в активной стройке 1,88 млн кв. м недвижимости. Компания в основном строит в Краснодаре, но начала выходить и в другие регионы, включая Москву. Среди ее проектов – жилые комплексы «Парк Победы», «Рекорд 2», микрорайоны «Самолет» и Dogma в Краснодаре, Evo в Реутове, «Публицист» в Пушкине и проч.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных