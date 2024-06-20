Sezar Group продала проект жилого комплекса на Нижней Масловке

ООО «СЗ «Престиж», принадлежащее бизнесменам Сергию Чайке и Игорю Илюшину, выкупило у Sezar Group проект жилого комплекса (35 000 кв. м) на ул. Нижней Масловке. По данным «СПАРК-Интерфакса», эта фирма в середине июня стала владельцем компании «Мир промыслов», которой и принадлежат права на участок по этому адресу.