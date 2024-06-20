Sezar Group продала проект жилого комплекса на Нижней Масловке

Sezar Group продала проект жилого комплекса на Нижней МасловкеЕго строительством, скорее всего, будет заниматься 3S Group Артема Чайки
ООО «СЗ «Престиж», принадлежащее бизнесменам Сергию Чайке и Игорю Илюшину, выкупило у Sezar Group проект жилого комплекса (35 000 кв. м) на ул. Нижней Масловке. По данным «СПАРК-Интерфакса», эта фирма в середине июня стала владельцем компании «Мир промыслов», которой и принадлежат права на участок по этому адресу.
Представитель Sezar Group подтвердил, что она решила продать эту площадку: «Это связано с реструктуризацией проектного портфеля компании и ее желанием сконцентрироваться на более масштабных комплексах». Детали сделки он не раскрыл.
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