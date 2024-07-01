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Усадьба поэта Петра Вяземского в центре Москвы выставлена на продажу

Новый собственник сможет использовать памятник под офис или галерею
Екатерина Волкова
Галина Казакулова
mos.ru

О том, что усадьба поэта Петра Вяземского выставлена на продажу, говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». Там сказано, что инвестор сможет приобрести особняк общей площадью 199 кв. м, расположенный в Вознесенском переулке в центре столицы. Цена – 230 млн руб.

Сама усадьба была построена в стиле классицизм в 1820-е гг. предположительно архитектором Доменико Жилярди. Дом принадлежал известному литератору, поэту и другу Александра Пушкина князю Петру Вяземскому. В этом доме Пушкин читал трагедию «Борис Годунов» и жил с августа по сентябрь 1830 г. перед поездкой в Болдино. Там же Александр Грибоедов в 1824 г. читал «Горе от ума». В 1845 г. Вяземский продал дом. Здание с 2020 г. является объектом культурного наследия народов России федерального значения. В 2021 г. мэрия Москвы продала особняк фирме «Новый алгоритм» за 92,2 млн руб. (при стартовой цене в 51,2 млн руб.). Тогда в аукционе участвовало семь компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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