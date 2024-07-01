Усадьба поэта Петра Вяземского в центре Москвы выставлена на продажу

Сама усадьба была построена в стиле классицизм в 1820-е гг. предположительно архитектором Доменико Жилярди. Дом принадлежал известному литератору, поэту и другу Александра Пушкина князю Петру Вяземскому. В этом доме Пушкин читал трагедию «Борис Годунов» и жил с августа по сентябрь 1830 г. перед поездкой в Болдино. Там же Александр Грибоедов в 1824 г. читал «Горе от ума». В 1845 г. Вяземский продал дом. Здание с 2020 г. является объектом культурного наследия народов России федерального значения. В 2021 г. мэрия Москвы продала особняк фирме «Новый алгоритм» за 92,2 млн руб. (при стартовой цене в 51,2 млн руб.). Тогда в аукционе участвовало семь компаний.