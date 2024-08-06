«Бэсткон» займется строительством дорогого жилья под новым брендом

«Бэсткон» займется строительством дорогого жилья под новым брендомДевелоперы нередко создают отдельные компании, в том числе из-за негативной репутации
О том, что «Бэсткон» создал новую отдельную компанию, которая будет строить жилье и коммерческую недвижимость бизнес- и премиум-класса, «Ведомостям» рассказал его представитель. По его словам, она будет называться Dar. Он уточнил, что сам «Бэсткон» специализируется на возведении объектов комфорт-класса, а вывод на рынок нового игрока позволит отделить друг от друга проекты в разных сегментах. Сейчас, по словам собеседника «Ведомостей», земельный банк Dar составляет 12,6 га. На этих участках планируется строительство четырех жилых комплексов и одного офисного центра в различных районах Москвы. Первыми проектами Dar станут комплексы Rakurs (100 000 кв. м) на ул. Маршала Бирюзова в Щукине и Solos (141 000 кв. м) на Сокольническом Валу в Сокольниках.
Девелоперы довольно часто создают отдельные компании под новые направления, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это, по их словам, позволяет решить целый ряд задач. В частности, директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис подтверждает, что такая мера позволяет более четко выделить целевую аудиторию проектов в различных сегментах. К примеру, группа ПИК, которая является крупнейшим игроком на рынке экономичного жилья, еще несколько лет назад создала отдельные бренды под бизнес-класс (Forma), премиум-сегмент (Mono), а также логистическую недвижимость (Parametr). Премиальный бренд – MR Private – есть и у MR Group. Один из крупнейших игроков в сегменте строительства офисов класса А – Stone Hedge после выхода на рынок жилья тоже решил изменить название. Теперь компания называется просто Stone, а ее направления бизнеса развиваются под брендами «Stone дом» и «Stone офис».