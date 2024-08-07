Структура «Ростеха» продает активы производителя магнитов «Спецмагнит»На бывшей территории Владыкинского механического завода может появиться жилье или офис
Принадлежащая «Ростеху» компания «Росэлектроника» выставила на продажу 100% акций АО «Спецмагнит». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте фирмы «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Ее представитель перенаправил вопросы «Ведомостей» в «Росэлектронику», там на запрос не ответили.
«Спецмагнит» занимается производством постоянных магнитов и магнитных элементов. В лотовой документации сказано, что предприятию принадлежит участок на 1,89 га и ряд зданий и строений на 17 648 кв. м на Дмитровском шоссе. Ранее эта территория была частью Владыкинского механического завода, который еще в 2017 г. был признан банкротом. Структура «Ростеха» намерена выручить от продажи «Спецмагнита» не менее 960,2 млн руб. Торги должны пройти в середине сентября.