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63% сделок со складами в этом году было заключено в российских регионах

Это самый высокий показатель за всю историю рынка логистической недвижимости
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля сделок со складами, заключенных в первом полугодии 2024 г. в регионах России, составила 63%. Это следует из отчета консалтинговой компании CORE.XP. Всего за первые шесть месяцев в различных субъектах страны (без учета Москвы и Московской области) в логистических парках было сдано в аренду или продано 2,2 млн кв. м площадей, говорится в отчете. Это на 72% больше, чем было годом ранее. Сама доля, как сказано в отчете, также стала рекордной. Для сравнения: по итогам всего 2023 года она составила 53%, в 2022 г. – 39%, годом ранее – 37%.

Данную тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. В частности, партнер NF Group Константин Фомиченко уверяет, что большинство сделок сегодня действительно заключается именно в регионах. Там, по его словам, за шесть месяцев этого года арендовали или купили 1,57 млн кв. м площадей, что составляет 51% от всех транзакций за пределами не только Московского региона, но и Санкт-Петербурга. Такую же цифру (51%) называет и руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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