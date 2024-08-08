63% сделок со складами в этом году было заключено в российских регионах

63% сделок со складами в этом году было заключено в российских регионахЭто самый высокий показатель за всю историю рынка логистической недвижимости
Доля сделок со складами, заключенных в первом полугодии 2024 г. в регионах России, составила 63%. Это следует из отчета консалтинговой компании CORE.XP. Всего за первые шесть месяцев в различных субъектах страны (без учета Москвы и Московской области) в логистических парках было сдано в аренду или продано 2,2 млн кв. м площадей, говорится в отчете. Это на 72% больше, чем было годом ранее. Сама доля, как сказано в отчете, также стала рекордной. Для сравнения: по итогам всего 2023 года она составила 53%, в 2022 г. – 39%, годом ранее – 37%.
Данную тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. В частности, партнер NF Group Константин Фомиченко уверяет, что большинство сделок сегодня действительно заключается именно в регионах. Там, по его словам, за шесть месяцев этого года арендовали или купили 1,57 млн кв. м площадей, что составляет 51% от всех транзакций за пределами не только Московского региона, но и Санкт-Петербурга. Такую же цифру (51%) называет и руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.