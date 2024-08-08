63% сделок со складами в этом году было заключено в российских регионах

Доля сделок со складами, заключенных в первом полугодии 2024 г. в регионах России, составила 63%. Это следует из отчета консалтинговой компании CORE.XP. Всего за первые шесть месяцев в различных субъектах страны (без учета Москвы и Московской области) в логистических парках было сдано в аренду или продано 2,2 млн кв. м площадей, говорится в отчете. Это на 72% больше, чем было годом ранее. Сама доля, как сказано в отчете, также стала рекордной. Для сравнения: по итогам всего 2023 года она составила 53%, в 2022 г. – 39%, годом ранее – 37%.