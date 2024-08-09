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Dogma поучаствует в строительстве квартала на 2 млн кв. м на севере Москвы

Краснодарский девелопер может выкупить у MR Group права на реорганизацию крупнейшей столичной промзоны
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство принадлежащей краснодарскому девелоперу Dogma компании ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск 2» о приобретении фирмы «Е-холдинг». Последняя принадлежит крупному московскому девелоперу MR Group. В сентябре 2022 г. входящая в «Е-холдинг» компания «Е-девелопмент» стала победителем торгов на право реорганизации промзоны «Автомоторная», которая расположена в Головинском районе на севере Москвы. Там на 77 га можно будет построить 1,9 млн кв. м недвижимости, из которых 1,24 млн кв. м – жилье, остальное – объекты производственного и общественного значения.

Намерена ли Dogma выкупить права на застройку всей промзоны или речь идет о партнерстве с MR Group, пока неизвестно. Представители обоих девелоперов от комментариев отказались. Ранее два консультанта рассказывали, что MR Group, учитывая существенный размер проекта, намерена привлекать для освоения промзоны соинвесторов. Впрочем, опрошенные «Ведомостями» консультанты не исключают, что в итоге MR Group решила и вовсе выйти из проекта. Они напоминают, что компания заплатила за право реорганизации промзоны 874 млн руб. При этом, по словам руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, она могла продать эту площадку за 30–35 млрд руб. Оценка директора отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрея Трубачева чуть скромнее – 28–30 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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