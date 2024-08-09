Dogma поучаствует в строительстве квартала на 2 млн кв. м на севере Москвы

Намерена ли Dogma выкупить права на застройку всей промзоны или речь идет о партнерстве с MR Group, пока неизвестно. Представители обоих девелоперов от комментариев отказались. Ранее два консультанта рассказывали, что MR Group, учитывая существенный размер проекта, намерена привлекать для освоения промзоны соинвесторов. Впрочем, опрошенные «Ведомостями» консультанты не исключают, что в итоге MR Group решила и вовсе выйти из проекта. Они напоминают, что компания заплатила за право реорганизации промзоны 874 млн руб. При этом, по словам руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, она могла продать эту площадку за 30–35 млрд руб. Оценка директора отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрея Трубачева чуть скромнее – 28–30 млрд руб.