В «Большом сити» может появиться еще один крупный жилой комплекс

5-й автобусный парк был основан в 1951 г. Как сказано на сайте ГУП «Мосгортранс», он занимает в общей сложности 10,4 га, впрочем, по данным Росреестра, его территория чуть меньше – 7,7 га. Как и когда MR Group получила права на эту площадку, узнать не удалось. Ее рыночную стоимость директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает в 2,5–3,3 млрд руб. А вот руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский считает, что она стоит дороже – 5–6 млрд руб. Впрочем, еще один консультант, работавший с MR Group, допускает, что компания не приобретала данный участок, а договорилась с принадлежащим мэрии Москвы «Мосгортрансом» о партнерстве. В обмен на коммерческое строительство на территории автобусного парка девелопер должен будет возвести там же жилье по программе реновации для нужд города, рассуждает собеседник «Ведомостей». 24 июля этого года «Мосгортранс», по данным «СПАРК-Интерфакса», действительно учредил фирму ООО «Перспектива реновации Силикатный». Запрос в ГУП остался без ответа.