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В «Большом сити» может появиться еще один крупный жилой комплекс

Девелопер MR Group планирует застроить территорию 5-го автобусного парка в Хорошево-Мневниках
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

MR Group, судя по всему, будет застраивать бывшую территорию 5-го автобусного парка в 3-м Силикатном проезде в Хорошево-Мневниках. По крайней мере, площадка по этому адресу упомянута в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности одной из компаний, которая принадлежит этому девелоперу. Других подробностей там нет. Представитель MR Group от официальных комментариев отказался, но о его планах разработать проект планировки данной территории знают три консультанта, работавших с застройщиком. Что конкретно компания хочет там возвести, им пока не известно.

5-й автобусный парк был основан в 1951 г. Как сказано на сайте ГУП «Мосгортранс», он занимает в общей сложности 10,4 га, впрочем, по данным Росреестра, его территория чуть меньше – 7,7 га. Как и когда MR Group получила права на эту площадку, узнать не удалось. Ее рыночную стоимость директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев оценивает в 2,5–3,3 млрд руб. А вот руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский считает, что она стоит дороже – 5–6 млрд руб. Впрочем, еще один консультант, работавший с MR Group, допускает, что компания не приобретала данный участок, а договорилась с принадлежащим мэрии Москвы «Мосгортрансом» о партнерстве. В обмен на коммерческое строительство на территории автобусного парка девелопер должен будет возвести там же жилье по программе реновации для нужд города, рассуждает собеседник «Ведомостей». 24 июля этого года «Мосгортранс», по данным «СПАРК-Интерфакса», действительно учредил фирму ООО «Перспектива реновации Силикатный». Запрос в ГУП остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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