Доля инвестиций региональных девелоперов в московское жилье достигла 39%

В первом полугодии 2024 г. девелоперы потратили на покупку земельных участков под жилье в Москве 127,7 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что 39% этой суммы вложили региональные игроки. Это самый высокий показатель минимум за пять лет, считают в NF Group. Еще два консультанта называют эту долю рекордной за всю историю рынка. К примеру, по итогам прошлого года на региональных застройщиков приходилось лишь 20% всех инвестиций в участки под жилье, говорится в отчете. Годом ранее доля таких вложений составляла 28%, в 2021 г. – 22%, в 2020 г. – 18%.