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/ Недвижимость

Доля инвестиций региональных девелоперов в московское жилье достигла 39%

Это самый высокий показатель за всю историю рынка
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости

В первом полугодии 2024 г. девелоперы потратили на покупку земельных участков под жилье в Москве 127,7 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что 39% этой суммы вложили региональные игроки. Это самый высокий показатель минимум за пять лет, считают в NF Group. Еще два консультанта называют эту долю рекордной за всю историю рынка. К примеру, по итогам прошлого года на региональных застройщиков приходилось лишь 20% всех инвестиций в участки под жилье, говорится в отчете. Годом ранее доля таких вложений составляла 28%, в 2021 г. – 22%, в 2020 г. – 18%.

Активность девелоперов из различных городов России на московском рынке недвижимости в последнее время действительно растет, подтверждают другие эксперты. К примеру, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова говорит, что по итогам первого полугодия 2024 г. доля инвестиций со стороны таких игроков составила 34%, что является одним из самых высоких показателей за всю историю. По ее словам, за шесть месяцев этого года они вложили в покупку земли 34 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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