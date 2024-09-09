Доля инвестиций региональных девелоперов в московское жилье достигла 39%Это самый высокий показатель за всю историю рынка
В первом полугодии 2024 г. девелоперы потратили на покупку земельных участков под жилье в Москве 127,7 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Там сказано, что 39% этой суммы вложили региональные игроки. Это самый высокий показатель минимум за пять лет, считают в NF Group. Еще два консультанта называют эту долю рекордной за всю историю рынка. К примеру, по итогам прошлого года на региональных застройщиков приходилось лишь 20% всех инвестиций в участки под жилье, говорится в отчете. Годом ранее доля таких вложений составляла 28%, в 2021 г. – 22%, в 2020 г. – 18%.
Активность девелоперов из различных городов России на московском рынке недвижимости в последнее время действительно растет, подтверждают другие эксперты. К примеру, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова говорит, что по итогам первого полугодия 2024 г. доля инвестиций со стороны таких игроков составила 34%, что является одним из самых высоких показателей за всю историю. По ее словам, за шесть месяцев этого года они вложили в покупку земли 34 млрд руб.