Власти Москвы добиваются сноса трети бизнес-центра «Вега» в Метрогородке

Власти Москвы добиваются сноса трети бизнес-центра «Вега» в МетрогородкеСтоличный арбитраж уже признал часть этого комплекса, который связывают с экс-банкиром Алексеем Хотиным, самовольной постройкой
Московский арбитраж удовлетворил иск столичного правительства и департамента городского имущества к ООО «Аурум» о признании здания общей площадью 2227 кв. м на Вербной улице самовольной постройкой. Полный текст решения был опубликован 3 сентября этого года. Из него следует, что ответчик теперь должен в трехмесячный срок снести спорное строение, а также обеспечить благоустройство освобожденной территории. Представитель департамента городского имущества Москвы уточнил, что участок под зданием находится в собственности города, а проведенное госинспекцией обследование показало, что находящееся на нем строение обладает признаками самовольной постройки, что и послужило поводом для подачи искового заявления. Получить комментарии представителя «Аурума» не удалось. В отношении самой компании в марте этого года была введена процедура наблюдения. Ее арбитражный управляющий Дарья Аксеник говорит, что она намерена «бороться за этот объект», но признает, что может его потерять.
Спорное здание на Вербной улице является частью бизнес-центра «Вега», общая площадь которого, как сказано на его сайте, составляет 7000 кв. м. Его сдачей в аренду занимается компания Sky Property, которая, как сообщала ранее газета «Коммерсантъ», управляет активами бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Последний вместе со своим отцом Юрием считался одним из крупнейших рантье в стране, но в марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд руб. Получить комментарии представителя Sky Property не удалось.