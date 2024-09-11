Власти Москвы добиваются сноса трети бизнес-центра «Вега» в Метрогородке

Московский арбитраж удовлетворил иск столичного правительства и департамента городского имущества к ООО «Аурум» о признании здания общей площадью 2227 кв. м на Вербной улице самовольной постройкой. Полный текст решения был опубликован 3 сентября этого года. Из него следует, что ответчик теперь должен в трехмесячный срок снести спорное строение, а также обеспечить благоустройство освобожденной территории. Представитель департамента городского имущества Москвы уточнил, что участок под зданием находится в собственности города, а проведенное госинспекцией обследование показало, что находящееся на нем строение обладает признаками самовольной постройки, что и послужило поводом для подачи искового заявления. Получить комментарии представителя «Аурума» не удалось. В отношении самой компании в марте этого года была введена процедура наблюдения. Ее арбитражный управляющий Дарья Аксеник говорит, что она намерена «бороться за этот объект», но признает, что может его потерять.