Мэрия Москвы придумала, как найти инвестора на крупный ТПУ на востоке города

«Мосинжпроект» уже пытался продать эту компанию в декабре 2023 г. и марте 2024 г., но тогда найти инвесторов на нее не удалось. Как следует из лотовой документации, тогда в рамках ТПУ планировалось строительство многофункционального комплекса на 52 484 кв. м, который включал в себя гостиницу или апартаменты, торговый центр и паркинг. В этот раз проект помимо инфраструктуры включает в себя 44 305 кв. м жилья. При этом стартовая цена, которая составляет 1,07 млрд руб., не изменилась. «Ведомости» направили запрос в департамент городского имущества Москвы, который отвечает за реализацию транспортно-пересадочных узлов.