«Мангазея» Сергея Янчукова построит еще 600 000 кв. м жилья в Москве

ГК «Мангазея» приобрела два крупных участка на западе и востоке Москвы. Об этом рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. Эту информацию подтвердил один из партнеров компании. По словам собеседников «Ведомостей», продавец обеих площадок – ГК «ПИК. Первая из них – на 10 га – находится на территории Домостроительного комбината № 2 на ул. Стройкомбината в районе Очаково-Матвеевское. Там «Мангазея» планирует построить более 400 000 кв. м недвижимости, из которых 370 000 кв. м – жилье. Второй участок расположен на Амурской улице в Гольянове. Его площадь – 5,6 га, там можно возвести жилой квартал на 170 000 кв. м, говорят консультанты. Представитель «Мангазеи» эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. В ГК ПИК от комментариев отказались.