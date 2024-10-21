Сеть Azimut Hotels Александра Клячина уходит из Ростова и Углича

Сеть Azimut Hotels Александра Клячина уходит из Ростова и УгличаАдминистрация Ярославской области, владеющая гостиницами в этих городах, решила их продать
Власти Ярославской области выставили на продажу две 3-звездочные гостиницы, которые до последнего времени находились под управлением сети Azimut Hotels. Это следует из сообщения Российского аукционного дома (РАД), на площадке которого и пройдут торги. Речь идет об отелях «Azimut Ростов Великий» (6194 кв. м) на 51 номер и «Azimut Углич» (7332 кв. м) на 47 номеров. Согласно лотовой документации, реализация этих активов происходит в рамках программы приватизации имущества администрации Ярославской области.
Общая стартовая цена объектов составляет 1,75 млрд руб. Торги пройдут 11 ноября.
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