«Киевская площадь» вышла из капитала ГК «Самолет»На фоне отмены льготной ипотеки и возможного снижения продаж квартир рынок жилья стал менее интересен инвесторам
ГК «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов вышли из состава акционеров группы «Самолет». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к девелоперу. По их словам, сделка произошла еще несколько месяцев назад. Ее подробности они не раскрыли. Представитель Нисанова подтвердил, что сам бизнесмен, а также связанные с группой компаний «Киевская площадь» физические и юридические лица на данный момент не являются акционерами ГК «Самолет». В последней от комментариев отказались. Один из партнеров группы поясняет, что она не раскрывала изменения в своем капитале, так как каждая из связанных с «Киевской площадью» структур владела менее 5% акций.
Нисанов и «Киевская площадь» приобрели около 10% акций «Самолета» еще в сентябре 2021 г. Сам предприниматель объяснял такое решение «желанием совместить опыт двух компаний и хорошими перспективами такого сотрудничества». В «Самолете» же заявляли, что стороны будут также развивать проекты в сегменте коммерческой недвижимости.
Смогла ли «Киевская площадь» и ее совладелец заработать на инвестициях в «Самолет», неизвестно. Не удалось также узнать, как менялся с 2021 г. их пакет. На момент сделки 10% акций девелопера на Московской бирже стоили около 25,6 млрд руб., сейчас его цена – примерно 9 млрд руб. Но «Самолет» в 2021-2022 г. выплачивал своим акционерам дивиденды. В прошлом году он этого не делал.
Рынок жилья стал менее привлекательным для частных инвесторов в связи с отменой программы льготной ипотеки и ожидаемого снижения продаж жилья у застройщиков, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это, по их мнению, могло и стать причиной для выхода «Киевской площади» из капитала «Самолета». По данным «Росреестра», в сентябре этого года в московских новостройках было реализовано 6400 квартир, а это на 53% меньше, чем годом ранее. В частности, основатель «Бест Новостроя» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорит, что выход крупного бизнеса из больших проектов является достаточно привычным делом и отображает изменяющуюся ситуацию на рынке. Впрочем, по ее словам, «Самолет» является одним из лидеров в сфере жилой недвижимости, которая растет и развивается, и ею могут заинтересоваться другие компании.
«Киевская площадь» является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России: по итогам 2023 г. заняла первое место в рейтинге крупнейших рантье России журнала Forbes. Ее доход от сдачи недвижимости в аренду, по подсчетам издания, составил $1,76 млрд. В числе ее проектов торговые центры «Европейский», «Фуд сити», «Ривьера», фудмолл «Депо», а также спортивный комплекс «Олимпийский». Владельцы группы – бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев.
«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 5 млн кв. м недвижимости (для сравнения: у ГК ПИК – 4,14 млн кв. м). Земельный банк компании включает в себя 46,5 млн кв. м. Акционеры «Самолета» – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.