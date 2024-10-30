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«Киевская площадь» вышла из капитала ГК «Самолет»

На фоне отмены льготной ипотеки и возможного снижения продаж квартир рынок жилья стал менее интересен инвесторам
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

ГК «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов вышли из состава акционеров группы «Самолет». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к девелоперу. По их словам, сделка произошла еще несколько месяцев назад. Ее подробности они не раскрыли. Представитель Нисанова подтвердил, что сам бизнесмен, а также связанные с группой компаний «Киевская площадь» физические и юридические лица на данный момент не являются акционерами ГК «Самолет». В последней от комментариев отказались. Один из партнеров группы поясняет, что она не раскрывала изменения в своем капитале, так как каждая из связанных с «Киевской площадью» структур владела менее 5% акций.

Нисанов и «Киевская площадь» приобрели около 10% акций «Самолета» еще в сентябре 2021 г. Сам предприниматель объяснял такое решение «желанием совместить опыт двух компаний и хорошими перспективами такого сотрудничества». В «Самолете» же заявляли, что стороны будут также развивать проекты в сегменте коммерческой недвижимости.

Смогла ли «Киевская площадь» и ее совладелец заработать на инвестициях в «Самолет», неизвестно. Не удалось также узнать, как менялся с 2021 г. их пакет. На момент сделки 10% акций девелопера на Московской бирже стоили около 25,6 млрд руб., сейчас его цена – примерно 9 млрд руб. Но «Самолет» в 2021-2022 г. выплачивал своим акционерам дивиденды. В прошлом году он этого не делал.

Рынок жилья стал менее привлекательным для частных инвесторов в связи с отменой программы льготной ипотеки и ожидаемого снижения продаж жилья у застройщиков, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это, по их мнению, могло и стать причиной для выхода «Киевской площади» из капитала «Самолета». По данным «Росреестра», в сентябре этого года в московских новостройках было реализовано 6400 квартир, а это на 53% меньше, чем годом ранее. В частности, основатель «Бест Новостроя» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорит, что выход крупного бизнеса из больших проектов является достаточно привычным делом и отображает изменяющуюся ситуацию на рынке. Впрочем, по ее словам, «Самолет» является одним из лидеров в сфере жилой недвижимости, которая растет и развивается, и ею могут заинтересоваться другие компании.

«Киевская площадь» является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России: по итогам 2023 г. заняла первое место в рейтинге крупнейших рантье России журнала Forbes. Ее доход от сдачи недвижимости в аренду, по подсчетам издания, составил $1,76 млрд. В числе ее проектов торговые центры «Европейский», «Фуд сити», «Ривьера», фудмолл «Депо», а также спортивный комплекс «Олимпийский». Владельцы группы – бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев.

«Самолет» – крупнейший девелопер жилья в России. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у него находится 5 млн кв. м недвижимости (для сравнения: у ГК ПИК – 4,14 млн кв. м). Земельный банк компании включает в себя 46,5 млн кв. м. Акционеры «Самолета» – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы, «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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