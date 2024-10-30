«Киевская площадь» вышла из капитала ГК «Самолет»

Рынок жилья стал менее привлекательным для частных инвесторов в связи с отменой программы льготной ипотеки и ожидаемого снижения продаж жилья у застройщиков, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это, по их мнению, могло и стать причиной для выхода «Киевской площади» из капитала «Самолета». По данным «Росреестра», в сентябре этого года в московских новостройках было реализовано 6400 квартир, а это на 53% меньше, чем годом ранее. В частности, основатель «Бест Новостроя» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова говорит, что выход крупного бизнеса из больших проектов является достаточно привычным делом и отображает изменяющуюся ситуацию на рынке. Впрочем, по ее словам, «Самолет» является одним из лидеров в сфере жилой недвижимости, которая растет и развивается, и ею могут заинтересоваться другие компании.