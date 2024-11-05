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Структура бывшего топ-менеджера «Лукойла» продаст склад Ozon в Жуковском

Его покупателем может выступить петербургская 100K Group, которая занимается управлением логопарками
Екатерина Волкова
Портал Правительства Московской области

Петербургская 100K Group договорилась с Новой технологической компанией (НТК) о покупке у нее логистического комплекса «PNK парк Жуковский» (80 000 кв. м), который расположен на юго-востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, договор между компаниями уже подписан. Запросы в НТК и 100K Group остались без ответов, но сам комплекс уже появился на сайте последней.

100K Group, как сказано на ее сайте, занимается инвестициями в складскую недвижимость. В ее портфеле сейчас более 432 000 кв. м. Среди проектов компании логопарки «50К Кучино» и «50К Слобода» в Московском регионе и «100К Бугры» и «60К Шушары» в Санкт-Петербурге. Участники рынка называют эту группу партнером фирмы «Конкорд менеджмент», созданной бизнесменом Евгением Пригожиным (погиб летом 2023 г.). Запрос туда остался без ответа. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», домен 100K Group принадлежит компании ООО «100Кгрупп», ее владелец – Ирина Матвеенко. О ней ничего не известно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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