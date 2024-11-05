Структура бывшего топ-менеджера «Лукойла» продаст склад Ozon в Жуковском

Структура бывшего топ-менеджера «Лукойла» продаст склад Ozon в ЖуковскомЕго покупателем может выступить петербургская 100K Group, которая занимается управлением логопарками
Петербургская 100K Group договорилась с Новой технологической компанией (НТК) о покупке у нее логистического комплекса «PNK парк Жуковский» (80 000 кв. м), который расположен на юго-востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, договор между компаниями уже подписан. Запросы в НТК и 100K Group остались без ответов, но сам комплекс уже появился на сайте последней.
100K Group, как сказано на ее сайте, занимается инвестициями в складскую недвижимость. В ее портфеле сейчас более 432 000 кв. м. Среди проектов компании логопарки «50К Кучино» и «50К Слобода» в Московском регионе и «100К Бугры» и «60К Шушары» в Санкт-Петербурге. Участники рынка называют эту группу партнером фирмы «Конкорд менеджмент», созданной бизнесменом Евгением Пригожиным (погиб летом 2023 г.). Запрос туда остался без ответа. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», домен 100K Group принадлежит компании ООО «100Кгрупп», ее владелец – Ирина Матвеенко. О ней ничего не известно.