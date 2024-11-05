Структура бывшего топ-менеджера «Лукойла» продаст склад Ozon в Жуковском

Петербургская 100K Group договорилась с Новой технологической компанией (НТК) о покупке у нее логистического комплекса «PNK парк Жуковский» (80 000 кв. м), который расположен на юго-востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, договор между компаниями уже подписан. Запросы в НТК и 100K Group остались без ответов, но сам комплекс уже появился на сайте последней.