На месте кинотеатра «Варшава» на Ленинградке может появиться гастрорынок

Новый покупатель кинотеатра связан с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, утверждают два консультанта, работавших с этим объектом. В самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили, а получить комментарии представителя «Нова бахчи» не удалось. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», владелец последней – бизнесмен Илюша Юсупов, ему принадлежит 25% долей в ООО «Пламя», которое управляет рынком «Фуд сити». Сам объект входит в портфель «Киевской площади». Группа является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России: по итогам прошлого года она заняла первое место в рейтинге российских рантье России журнала Forbes с годовым арендным доходом в $1,76 млрд. Среди ее проектов – торговые центры «Европейский» и «Ривьера», фуд-молл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский» и проч.