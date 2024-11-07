На месте кинотеатра «Варшава» на Ленинградке может появиться гастрорынок

На месте кинотеатра «Варшава» на Ленинградке может появиться гастрорынокСтруктура, связанная с «Киевской площадью», выкупила этот объект компании Константина Эрнста и девелопера ADG Group
Компания «Эдисонэнерго», которой принадлежат права на реконструкцию 39 старых московских кинотеатров, перестала быть владельцем одного их них. Как следует из выписки Росреестра, новым собственником «Варшавы», которая находится рядом со ст. м «Войковская» на Ленинградском шоссе, стала фирма «Нова бахча». Сделка, согласно документу, была закрыта в сентябре этого года. Представитель ADG Group, которая выступает одним из совладельцев «Эдисонэнерго», факт продажи «Варшавы» подтвердил, но другие подробности не раскрыл.
Новый покупатель кинотеатра связан с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, утверждают два консультанта, работавших с этим объектом. В самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили, а получить комментарии представителя «Нова бахчи» не удалось. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», владелец последней – бизнесмен Илюша Юсупов, ему принадлежит 25% долей в ООО «Пламя», которое управляет рынком «Фуд сити». Сам объект входит в портфель «Киевской площади». Группа является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России: по итогам прошлого года она заняла первое место в рейтинге российских рантье России журнала Forbes с годовым арендным доходом в $1,76 млрд. Среди ее проектов – торговые центры «Европейский» и «Ривьера», фуд-молл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский» и проч.