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На месте кинотеатра «Варшава» на Ленинградке может появиться гастрорынок

Структура, связанная с «Киевской площадью», выкупила этот объект компании Константина Эрнста и девелопера ADG Group
Екатерина Волкова
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Компания «Эдисонэнерго», которой принадлежат права на реконструкцию 39 старых московских кинотеатров, перестала быть владельцем одного их них. Как следует из выписки Росреестра, новым собственником «Варшавы», которая находится рядом со ст. м «Войковская» на Ленинградском шоссе, стала фирма «Нова бахча». Сделка, согласно документу, была закрыта в сентябре этого года. Представитель ADG Group, которая выступает одним из совладельцев «Эдисонэнерго», факт продажи «Варшавы» подтвердил, но другие подробности не раскрыл.

Новый покупатель кинотеатра связан с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, утверждают два консультанта, работавших с этим объектом. В самой компании на запрос «Ведомостей» не ответили, а получить комментарии представителя «Нова бахчи» не удалось. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», владелец последней – бизнесмен Илюша Юсупов, ему принадлежит 25% долей в ООО «Пламя», которое управляет рынком «Фуд сити». Сам объект входит в портфель «Киевской площади». Группа является крупнейшим владельцем объектов коммерческой недвижимости в России: по итогам прошлого года она заняла первое место в рейтинге российских рантье России журнала Forbes с годовым арендным доходом в $1,76 млрд. Среди ее проектов – торговые центры «Европейский» и «Ривьера», фуд-молл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский» и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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