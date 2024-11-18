«АФИ Галерея» на Белорусской перешла фонду под управлением бывшей компании ВТБ

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Структурные инвестиции – 9» под управлением УК «Сбережения плюс» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») стал владельцем фирмы «Тверская застава», на балансе которой находится строящийся рядом с Белорусским вокзалом многофункциональный комплекс «АФИ Галерея». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 27 сентября этого года. Запрос в «Сбережения плюс» остался без ответа. В ВТБ утверждают, что банк к этой компании никакого отношения не имеет.