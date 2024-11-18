«АФИ Галерея» на Белорусской перешла фонду под управлением бывшей компании ВТБ

«АФИ Галерея» на Белорусской перешла фонду под управлением бывшей компании ВТБРоссийские игроки все чаще используют ЗПИФы для привлечения инвесторов
Российские игроки все чаще используют ЗПИФы для привлечения инвесторов.
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Структурные инвестиции – 9» под управлением УК «Сбережения плюс» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») стал владельцем фирмы «Тверская застава», на балансе которой находится строящийся рядом с Белорусским вокзалом многофункциональный комплекс «АФИ Галерея». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 27 сентября этого года. Запрос в «Сбережения плюс» остался без ответа. В ВТБ утверждают, что банк к этой компании никакого отношения не имеет.
Представитель AFI Development, которая выступает девелопером «АФИ Галереи», сообщил, что внесение этого центра в ЗПИФ позволит «вывести на рынок дополнительный инструмент для инвестирования в коммерческую недвижимость». При этом, по его словам, компания сохранила контроль и управление этим активом.