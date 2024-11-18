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«АФИ Галерея» на Белорусской перешла фонду под управлением бывшей компании ВТБ

Российские игроки все чаще используют ЗПИФы для привлечения инвесторов
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские игроки все чаще используют ЗПИФы для привлечения инвесторов.

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Структурные инвестиции – 9» под управлением УК «Сбережения плюс» (ранее «ВТБ капитал пенсионный резерв») стал владельцем фирмы «Тверская застава», на балансе которой находится строящийся рядом с Белорусским вокзалом многофункциональный комплекс «АФИ Галерея». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 27 сентября этого года. Запрос в «Сбережения плюс» остался без ответа. В ВТБ утверждают, что банк к этой компании никакого отношения не имеет.

Представитель AFI Development, которая выступает девелопером «АФИ Галереи», сообщил, что внесение этого центра в ЗПИФ позволит «вывести на рынок дополнительный инструмент для инвестирования в коммерческую недвижимость». При этом, по его словам, компания сохранила контроль и управление этим активом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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