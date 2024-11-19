На месте здания «Газпрома» в Москве может появиться жилой комплекс

«Газпром» еще летом 2021 г. принял окончательное решение о переезде в небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, в связи с чем монополия начала продавать свою недвижимость в Москве. В мае этого года она сообщила о планах реализовать шесть имущественных комплексов, включая бизнес-центры на ул. Строителей и Новочеремушкинской, санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель & спа» на 139 номеров в деревне Рогозинино в новой Москве, а также производственно-ремонтную базу на ул. Обручева.