На месте здания «Газпрома» в Москве может появиться жилой комплекс

На месте здания «Газпрома» в Москве может появиться жилой комплексГК ПИК стала владельцем производственной базы монополии на юго-западе столицы
ГК ПИК стала новым собственником имущественного комплекса (22 162 кв. м) на ул. Обручева в одноименном районе Москвы, который ранее принадлежал «Газпрому». Это следует из выписок из Росреестра, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что сделка была закрыта 8 ноября. Запрос в «Газпром» остался без ответа. Представитель ГК ПИК от комментариев отказался.
«Газпром» еще летом 2021 г. принял окончательное решение о переезде в небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, в связи с чем монополия начала продавать свою недвижимость в Москве. В мае этого года она сообщила о планах реализовать шесть имущественных комплексов, включая бизнес-центры на ул. Строителей и Новочеремушкинской, санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель & спа» на 139 номеров в деревне Рогозинино в новой Москве, а также производственно-ремонтную базу на ул. Обручева.