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На месте здания «Газпрома» в Москве может появиться жилой комплекс

ГК ПИК стала владельцем производственной базы монополии на юго-западе столицы
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

ГК ПИК стала новым собственником имущественного комплекса (22 162 кв. м) на ул. Обручева в одноименном районе Москвы, который ранее принадлежал «Газпрому». Это следует из выписок из Росреестра, с которыми ознакомились «Ведомости». Там сказано, что сделка была закрыта 8 ноября. Запрос в «Газпром» остался без ответа. Представитель ГК ПИК от комментариев отказался.

«Газпром» еще летом 2021 г. принял окончательное решение о переезде в небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, в связи с чем монополия начала продавать свою недвижимость в Москве. В мае этого года она сообщила о планах реализовать шесть имущественных комплексов, включая бизнес-центры на ул. Строителей и Новочеремушкинской, санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель & спа» на 139 номеров в деревне Рогозинино в новой Москве, а также производственно-ремонтную базу на ул. Обручева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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