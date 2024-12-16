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Доля иностранных арендаторов офисов в Москве достигла нового антирекорда

Практически все сделки с владельцами бизнес-центров заключают российские компании
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Иностранные игроки на сегодняшний момент занимают порядка 180 000 кв. м офисных площадей в столичных бизнес-центрах. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. Там уточняется, что на их долю приходится лишь 7% помещений, что является абсолютным минимумом за всю историю рынка. К примеру, в середине 2000-х зарубежные холдинги арендовали 40–45% всех офисов в Москве. До февраля 2022 г. сделки с их участием составляли уже 15–20%, а в 2023 г. этот показатель снизился до 8%. Теперь и этот антирекорд побит.

Тенденцию по сокращению доли иностранных арендаторов офисов подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Партнер NF Group Мария Зимина, к примеру, говорит, что за последние два года она снизилась на 7,3 п. п. с 10,7 до 3,4%. А руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership Наталья Никитина утверждает, что сейчас зарубежные игроки занимают всего 2% офисных площадей в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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