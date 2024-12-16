Доля иностранных арендаторов офисов в Москве достигла нового антирекорда

Иностранные игроки на сегодняшний момент занимают порядка 180 000 кв. м офисных площадей в столичных бизнес-центрах. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. Там уточняется, что на их долю приходится лишь 7% помещений, что является абсолютным минимумом за всю историю рынка. К примеру, в середине 2000-х зарубежные холдинги арендовали 40–45% всех офисов в Москве. До февраля 2022 г. сделки с их участием составляли уже 15–20%, а в 2023 г. этот показатель снизился до 8%. Теперь и этот антирекорд побит.