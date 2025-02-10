Промсвязьбанк продаст бывшую штаб-квартиру банка «Глобэкс» в центре Москвы

Промсвязьбанк выставил на продажу площади в бизнес-центре «Рукав», который находится на Земляном Валу рядом со ст. м. «Таганская». Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки. Речь идет о 13 000 кв. м, т. е. примерно о половине комплекса, общая площадь которого составляет 30 000 кв. м. Представитель Промсвязьбанка сообщил лишь, что это непрофильный актив банка.