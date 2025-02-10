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Промсвязьбанк продаст бывшую штаб-квартиру банка «Глобэкс» в центре Москвы

За половину бизнес-центра «Рукав» на Садовом кольце он хочет выручить почти 2 млрд рублей
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Промсвязьбанк выставил на продажу площади в бизнес-центре «Рукав», который находится на Земляном Валу рядом со ст. м. «Таганская». Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки. Речь идет о 13 000 кв. м, т. е. примерно о половине комплекса, общая площадь которого составляет 30 000 кв. м. Представитель Промсвязьбанка сообщил лишь, что это непрофильный актив банка.

Данные площади ранее занимал «Глобэкс банк» – в бизнес-центре «Рукав» находилась штаб-квартира финансовой организации. В оставшейся части комплекса расположен культурный центр «Школа скульптуры Рукавишникова», он включает в себя выставочное пространство, а также двухуровневое арт-кафе с мастерскими для художников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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