Промсвязьбанк продаст бывшую штаб-квартиру банка «Глобэкс» в центре Москвы

Промсвязьбанк продаст бывшую штаб-квартиру банка «Глобэкс» в центре МосквыЗа половину бизнес-центра «Рукав» на Садовом кольце он хочет выручить почти 2 млрд рублей
Промсвязьбанк выставил на продажу площади в бизнес-центре «Рукав», который находится на Земляном Валу рядом со ст. м. «Таганская». Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки. Речь идет о 13 000 кв. м, т. е. примерно о половине комплекса, общая площадь которого составляет 30 000 кв. м. Представитель Промсвязьбанка сообщил лишь, что это непрофильный актив банка.
Данные площади ранее занимал «Глобэкс банк» – в бизнес-центре «Рукав» находилась штаб-квартира финансовой организации. В оставшейся части комплекса расположен культурный центр «Школа скульптуры Рукавишникова», он включает в себя выставочное пространство, а также двухуровневое арт-кафе с мастерскими для художников.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам