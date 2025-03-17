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Palladio Group построит элитный жилой комплекс напротив Кремля

Девелопер приобрел особняк на Болотном острове
Екатерина Волкова
Вид на Садовническую улицу
Вид на Садовническую улицу / Максим Стулов / Ведомости

Девелопер элитной недвижимости Palladio Group, судя по всему, стал владельцем доходного дома (1600 кв. м) 1899 года постройки, расположенного на Садовнической улице на Болотном острове в центре Москвы. По крайней мере, связанная с ним фирма «Бурденко» в отчете об инженерно-геодезических изысканиях, который был опубликован на сайте столичной мэрии, названа заказчиком строительства на месте этого особняка жилого комплекса с торговыми помещениями. Точные его параметры неизвестны, но из архитектурно-градостроительного решения, которое было выпущено в 2020 г., следует, что там можно будет разместить 4900 кв. м недвижимости, из которых 3400 кв. м составит наземная площадь. Представитель Palladio Group подтвердил информацию о планах строительства там элитного жилья. Но другие детали он не уточнил.

Стоимость площадки руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает в 500–600 млн руб. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев говорит о 500 млн руб. Еще 1,5 млрд руб. составят инвестиции в строительство там жилого дома, добавляет руководитель отдела стратегического консалтинга Commonwealth Partnership Юлия Токарева. Шелковский же считает, что затраты будут больше – 1,8 млрд руб. По словам основателя BnMAP.pro Ирины Доброхотовой, с учетом опыта и портфеля проектов девелопера, а также профиля площадки, скорее всего, там появится камерный комплекс с небольшим количеством квартир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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