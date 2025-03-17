Palladio Group построит элитный жилой комплекс напротив Кремля

Девелопер элитной недвижимости Palladio Group, судя по всему, стал владельцем доходного дома (1600 кв. м) 1899 года постройки, расположенного на Садовнической улице на Болотном острове в центре Москвы. По крайней мере, связанная с ним фирма «Бурденко» в отчете об инженерно-геодезических изысканиях, который был опубликован на сайте столичной мэрии, названа заказчиком строительства на месте этого особняка жилого комплекса с торговыми помещениями. Точные его параметры неизвестны, но из архитектурно-градостроительного решения, которое было выпущено в 2020 г., следует, что там можно будет разместить 4900 кв. м недвижимости, из которых 3400 кв. м составит наземная площадь. Представитель Palladio Group подтвердил информацию о планах строительства там элитного жилья. Но другие детали он не уточнил.