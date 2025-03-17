Palladio Group построит элитный жилой комплекс напротив Кремля

Palladio Group построит элитный жилой комплекс напротив КремляДевелопер приобрел особняк на Болотном острове
Девелопер элитной недвижимости Palladio Group, судя по всему, стал владельцем доходного дома (1600 кв. м) 1899 года постройки, расположенного на Садовнической улице на Болотном острове в центре Москвы. По крайней мере, связанная с ним фирма «Бурденко» в отчете об инженерно-геодезических изысканиях, который был опубликован на сайте столичной мэрии, названа заказчиком строительства на месте этого особняка жилого комплекса с торговыми помещениями. Точные его параметры неизвестны, но из архитектурно-градостроительного решения, которое было выпущено в 2020 г., следует, что там можно будет разместить 4900 кв. м недвижимости, из которых 3400 кв. м составит наземная площадь. Представитель Palladio Group подтвердил информацию о планах строительства там элитного жилья. Но другие детали он не уточнил.
Стоимость площадки руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает в 500–600 млн руб. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев говорит о 500 млн руб. Еще 1,5 млрд руб. составят инвестиции в строительство там жилого дома, добавляет руководитель отдела стратегического консалтинга Commonwealth Partnership Юлия Токарева. Шелковский же считает, что затраты будут больше – 1,8 млрд руб. По словам основателя BnMAP.pro Ирины Доброхотовой, с учетом опыта и портфеля проектов девелопера, а также профиля площадки, скорее всего, там появится камерный комплекс с небольшим количеством квартир.