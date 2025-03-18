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Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТ

Строительством офисного комплекса на Ленинградском шоссе, скорее всего, займется именно этот девелопер
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

АО «Управляющая компания (УК) «РБТ» планирует построить на ул. Космонавта Волкова на севере Москвы крупный административно-деловой комплекс. По крайней мере, именно эта фирма указана в отчете об инженерно-геодезических изысканиях, размещенном на сайте мэрии Москвы, заявителем по данному проекту. Сама она, согласно «СПАРК-Интерфаксу», была создана юридическим агентством «Эгида», ее текущие учредители не раскрываются. Генеральный директор УК РБТ – Виктор Лесной, бывший вице-президент Mirax Group Сергея Полонского. В 2014 г. журнал Forbes называл Лесного партнером девелопера Stone. Последний, скорее всего, и будет заниматься строительством бизнес-центра на ул. Космонавта Волкова, утверждают два консультанта, работавших с этим застройщиком. Они напоминают, что именно Stone в 2021 г. занималась продажей бизнес-центра «Чайка 10» на Варшавском шоссе, который выкупила УК РБТ в рамках санации Бинбанка Микаила Шишханова. Представитель Stonе от комментариев отказался. Запрос в УК РБТ остался без ответа.

1,5 га на ул. Космонавта Волкова еще в прошлом году были внесены в программу комплексного развития территории (КРТ), которая предполагает реорганизацию всех столичных промзон. В рамках этого проекта, как говорилось в информационных материалах, опубликованных на сайте городской мэрии, планируется строительство на месте старых гаражей бизнес-центра с торговой и спортивной инфраструктурой. Его общая площадь должна составить 68 000 кв. м. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов тогда уточнял, что на него потребуется 13,3 млрд руб. инвестиций, а в ходе реализации проекта должно появиться более 1700 рабочих мест. Рыночную стоимость участка руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 900 млн руб. Но, по его словам, учитывая то, что он внесен в программы КРТ, компания могла его и не покупать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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