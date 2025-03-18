Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТ

Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТСтроительством офисного комплекса на Ленинградском шоссе, скорее всего, займется именно этот девелопер
АО «Управляющая компания (УК) «РБТ» планирует построить на ул. Космонавта Волкова на севере Москвы крупный административно-деловой комплекс. По крайней мере, именно эта фирма указана в отчете об инженерно-геодезических изысканиях, размещенном на сайте мэрии Москвы, заявителем по данному проекту. Сама она, согласно «СПАРК-Интерфаксу», была создана юридическим агентством «Эгида», ее текущие учредители не раскрываются. Генеральный директор УК РБТ – Виктор Лесной, бывший вице-президент Mirax Group Сергея Полонского. В 2014 г. журнал Forbes называл Лесного партнером девелопера Stone. Последний, скорее всего, и будет заниматься строительством бизнес-центра на ул. Космонавта Волкова, утверждают два консультанта, работавших с этим застройщиком. Они напоминают, что именно Stone в 2021 г. занималась продажей бизнес-центра «Чайка 10» на Варшавском шоссе, который выкупила УК РБТ в рамках санации Бинбанка Микаила Шишханова. Представитель Stonе от комментариев отказался. Запрос в УК РБТ остался без ответа.
1,5 га на ул. Космонавта Волкова еще в прошлом году были внесены в программу комплексного развития территории (КРТ), которая предполагает реорганизацию всех столичных промзон. В рамках этого проекта, как говорилось в информационных материалах, опубликованных на сайте городской мэрии, планируется строительство на месте старых гаражей бизнес-центра с торговой и спортивной инфраструктурой. Его общая площадь должна составить 68 000 кв. м. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов тогда уточнял, что на него потребуется 13,3 млрд руб. инвестиций, а в ходе реализации проекта должно появиться более 1700 рабочих мест. Рыночную стоимость участка руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 900 млн руб. Но, по его словам, учитывая то, что он внесен в программы КРТ, компания могла его и не покупать.