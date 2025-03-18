Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТ

1,5 га на ул. Космонавта Волкова еще в прошлом году были внесены в программу комплексного развития территории (КРТ), которая предполагает реорганизацию всех столичных промзон. В рамках этого проекта, как говорилось в информационных материалах, опубликованных на сайте городской мэрии, планируется строительство на месте старых гаражей бизнес-центра с торговой и спортивной инфраструктурой. Его общая площадь должна составить 68 000 кв. м. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов тогда уточнял, что на него потребуется 13,3 млрд руб. инвестиций, а в ходе реализации проекта должно появиться более 1700 рабочих мест. Рыночную стоимость участка руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 900 млн руб. Но, по его словам, учитывая то, что он внесен в программы КРТ, компания могла его и не покупать.