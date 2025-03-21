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Sminex нашла первого покупателя на активы «Инграда»

Жилой комплекс «Одинград» в Одинцове может достаться местному девелоперу «Вектор»
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний «Вектор», специализирующаяся на строительстве жилья в том числе в подмосковном Одинцове, ведет переговоры о выкупе у Sminex жилого комплекса «Одинград». Это «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, и подтвердили два консультанта, работавших с самими компаниями. Один из собеседников утверждает, что транзакция уже фактически завершена, второй уверяет, что девелоперы только достигли договоренности, а сейчас обсуждаются детали. Представитель Sminex от комментариев отказался. Запрос в «Вектор» остался без ответа.

«Одинград», если компании в итоге договорятся, станет первым активом из портфеля «Инграда», от которого избавится Sminex. Этот девелопер выкупил у концерна «Россиум» своего конкурента в октябре 2024 г., в сделку вошли 19 девелоперских проектов общей площадью 7,1 млн кв. м. Но, как рассказывали тогда консультанты, Sminex, скорее всего, продаст часть площадок, которые не соответствуют ее стратегии. Они называли восемь комплексов общей площадью 2,7 млн кв. м, среди них «Новое Пушкино», «Белый Grad» в Мытищах, «Филатов луг» в новой Москве, «Одинград» и проч. Сама компания тогда эту информацию подтверждала. «Мы действительно рассматриваем различные сценарии развития активов «Инграда», в том числе продажу непрофильных площадок», – говорила вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова. Она также утверждала, что по части из них уже ведутся переговоры, но конкретных претендентов не называла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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