Sminex нашла первого покупателя на активы «Инграда»

«Одинград», если компании в итоге договорятся, станет первым активом из портфеля «Инграда», от которого избавится Sminex. Этот девелопер выкупил у концерна «Россиум» своего конкурента в октябре 2024 г., в сделку вошли 19 девелоперских проектов общей площадью 7,1 млн кв. м. Но, как рассказывали тогда консультанты, Sminex, скорее всего, продаст часть площадок, которые не соответствуют ее стратегии. Они называли восемь комплексов общей площадью 2,7 млн кв. м, среди них «Новое Пушкино», «Белый Grad» в Мытищах, «Филатов луг» в новой Москве, «Одинград» и проч. Сама компания тогда эту информацию подтверждала. «Мы действительно рассматриваем различные сценарии развития активов «Инграда», в том числе продажу непрофильных площадок», – говорила вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова. Она также утверждала, что по части из них уже ведутся переговоры, но конкретных претендентов не называла.