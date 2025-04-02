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Ввод мультитемпературных складов в Московском регионе может достичь рекорда

Это связано с активным развитием продуктовых ритейлеров, которые и используют такие объекты
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В этом году в Московском регионе может быть построено 280 000 кв. м мультитемпературных складов, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. По ее данным, это самый высокий показатель за всю историю рынка. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 г., тогда было введено 243 000 кв. м такой недвижимости. К примеру, в прошлом году девелоперы возвели лишь 19 000 кв. м. Об ожидаемом в этом году абсолютном рекорде говорят и другие консультанты. К примеру, IBC Real Estate прогнозирует увеличение ввода мультитемпературных складов в Московском регионе в этом году в 12 раз по сравнению с 2024 г. (до 300 000 кв. м). Commonwealth Partnership (CMWP) ждет роста этого сегмента в 2025 г. в 5 раз, правда, абсолютные цифры она не приводит.

Мультитемпературные склады, как правило, используются для хранения продуктов питания, поэтому увеличение объемов их строительства связано с активным развитием именно продуктовых ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Спрос с их стороны на такие объекты сильно увеличился в 2023–2024 гг., отмечает представитель CORE.XP. Тогда, по его словам, общий объем сделок в этом сегменте составил 305 000 кв. м, что в 2,3 раза больше, чем было за два предыдущих года. Потребности розничных торговых сетей, которым требуется специализированная инфраструктура для хранения и распределения товаров с определенными температурными режимами, действительно растут, подтверждает партнер NF Group Константин Фомиченко. Он также отмечает, что спекулятивные объекты (они строятся не под конкретного арендатора. – «Ведомости») в этом сегменте встречаются крайне редко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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