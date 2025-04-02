Ввод мультитемпературных складов в Московском регионе может достичь рекорда

Ввод мультитемпературных складов в Московском регионе может достичь рекордаЭто связано с активным развитием продуктовых ритейлеров, которые и используют такие объекты
В этом году в Московском регионе может быть построено 280 000 кв. м мультитемпературных складов, подсчитала консалтинговая компания CORE.XP. По ее данным, это самый высокий показатель за всю историю рынка. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 г., тогда было введено 243 000 кв. м такой недвижимости. К примеру, в прошлом году девелоперы возвели лишь 19 000 кв. м. Об ожидаемом в этом году абсолютном рекорде говорят и другие консультанты. К примеру, IBC Real Estate прогнозирует увеличение ввода мультитемпературных складов в Московском регионе в этом году в 12 раз по сравнению с 2024 г. (до 300 000 кв. м). Commonwealth Partnership (CMWP) ждет роста этого сегмента в 2025 г. в 5 раз, правда, абсолютные цифры она не приводит.
Мультитемпературные склады, как правило, используются для хранения продуктов питания, поэтому увеличение объемов их строительства связано с активным развитием именно продуктовых ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Спрос с их стороны на такие объекты сильно увеличился в 2023–2024 гг., отмечает представитель CORE.XP. Тогда, по его словам, общий объем сделок в этом сегменте составил 305 000 кв. м, что в 2,3 раза больше, чем было за два предыдущих года. Потребности розничных торговых сетей, которым требуется специализированная инфраструктура для хранения и распределения товаров с определенными температурными режимами, действительно растут, подтверждает партнер NF Group Константин Фомиченко. Он также отмечает, что спекулятивные объекты (они строятся не под конкретного арендатора. – «Ведомости») в этом сегменте встречаются крайне редко.