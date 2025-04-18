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/ Недвижимость

Екатеринбургский «Атлас девелопмент» может уйти из Москвы

Застройщик начал искать партнеров для реализации проекта в Южном Тушине
Екатерина Волкова
Павел Бедняков / РИА Новости
Павел Бедняков / РИА Новости

Компания «Атлас девелопмент» ищет покупателей на площадку на ул. Лодочной в Южном Тушине на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. Это подтвердили и два девелопера, которым был предложен данный актив. По их словам, на данный момент ни с кем из застройщиков договоры о намерении не подписаны. Представитель «Атлас девелопмента», впрочем, уверяет, что речь идет о партнерстве с московскими игроками. Компания, по его словам, ведет активные переговоры с местными застройщиками о совместной реализации проектов на территории столицы.

«Атлас девелопмент» основан в 2006 г. Компания специализируется на строительстве жилой, коммерческой и курортной недвижимости. В ее портфеле – 1,6 млн кв. м недвижимости. Среди ее проектов – жилые комплексы «Атлас юник», «Атлас ауро», «Атлас ривер» в Екатеринбурге, курортный комплекс Benefit Collection Sochi Chalet в Сочи. По данным единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у девелопера находится 204 000 кв. м недвижимости. Основатель компании – Владимир Городенкер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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