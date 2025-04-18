Екатеринбургский «Атлас девелопмент» может уйти из Москвы

Компания «Атлас девелопмент» ищет покупателей на площадку на ул. Лодочной в Южном Тушине на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. Это подтвердили и два девелопера, которым был предложен данный актив. По их словам, на данный момент ни с кем из застройщиков договоры о намерении не подписаны. Представитель «Атлас девелопмента», впрочем, уверяет, что речь идет о партнерстве с московскими игроками. Компания, по его словам, ведет активные переговоры с местными застройщиками о совместной реализации проектов на территории столицы.