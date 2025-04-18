Екатеринбургский «Атлас девелопмент» может уйти из Москвы

Екатеринбургский «Атлас девелопмент» может уйти из МосквыЗастройщик начал искать партнеров для реализации проекта в Южном Тушине
Компания «Атлас девелопмент» ищет покупателей на площадку на ул. Лодочной в Южном Тушине на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. Это подтвердили и два девелопера, которым был предложен данный актив. По их словам, на данный момент ни с кем из застройщиков договоры о намерении не подписаны. Представитель «Атлас девелопмента», впрочем, уверяет, что речь идет о партнерстве с московскими игроками. Компания, по его словам, ведет активные переговоры с местными застройщиками о совместной реализации проектов на территории столицы.
«Атлас девелопмент» основан в 2006 г. Компания специализируется на строительстве жилой, коммерческой и курортной недвижимости. В ее портфеле – 1,6 млн кв. м недвижимости. Среди ее проектов – жилые комплексы «Атлас юник», «Атлас ауро», «Атлас ривер» в Екатеринбурге, курортный комплекс Benefit Collection Sochi Chalet в Сочи. По данным единой информационной системы жилищного строительства, в активной стройке у девелопера находится 204 000 кв. м недвижимости. Основатель компании – Владимир Городенкер.