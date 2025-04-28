В Московском регионе введут рекордное число объектов для легкой промышленности

В Московском регионе введут рекордное число объектов для легкой промышленностиДевелоперы активно строят такие комплексы, в том числе чтобы получить льготы
Общий объем ввода площадей формата light industrial (используются для нужд легкой промышленности. – «Ведомости») в Московском регионе по итогам 2025 г. составит 400 000–450 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это рекордный показатель за всю историю сегмента. Он, к примеру, в 1,7–1,9 раза превысит результаты прошлого года. Такие же выводы делают и другие консультанты. По информации Nikoliers, на 2025 г. девелоперы заявили к вводу в эксплуатацию 560 000 кв. м объектов формата light industrial в Московском регионе, что превышает итоги 2024 г. в 2,1 раза. Ricci ожидает 500 000 кв. м против 306 900 кв. м годом ранее и 150 000 кв. м в 2023 г.
Правда, пока в I квартале 2025 г., по данным NF Group, было введено в эксплуатацию лишь 65 000 кв. м объектов light industrial. А это на 59% меньше, чем было в январе – марте прошлого года. Партнер этой компании Константин Фомиченко говорит, что это просто случайность: проектов пока немного и так получилось, что сразу несколько из них были сданы в начале прошлого года. Среди объектов 2025 г. – очереди в индустриальном парке «IC Коледино» (20 200 кв. м), производственно-логистическом комплексе «Томилино» (37 300 кв. м) и промышленном парке «Сенькино» (29 000 кв. м), уточняет региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.