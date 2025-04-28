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В Московском регионе введут рекордное число объектов для легкой промышленности

Девелоперы активно строят такие комплексы, в том числе чтобы получить льготы
Мария Асиновская
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Общий объем ввода площадей формата light industrial (используются для нужд легкой промышленности. – «Ведомости») в Московском регионе по итогам 2025 г. составит 400 000–450 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это рекордный показатель за всю историю сегмента. Он, к примеру, в 1,7–1,9 раза превысит результаты прошлого года. Такие же выводы делают и другие консультанты. По информации Nikoliers, на 2025 г. девелоперы заявили к вводу в эксплуатацию 560 000 кв. м объектов формата light industrial в Московском регионе, что превышает итоги 2024 г. в 2,1 раза. Ricci ожидает 500 000 кв. м против 306 900 кв. м годом ранее и 150 000 кв. м в 2023 г.

Правда, пока в I квартале 2025 г., по данным NF Group,  было введено в эксплуатацию лишь 65 000 кв. м объектов light industrial. А это на 59% меньше, чем было в январе – марте прошлого года. Партнер этой компании Константин Фомиченко говорит, что это просто случайность: проектов пока немного и так получилось, что сразу несколько из них были  сданы в начале прошлого года. Среди объектов 2025 г. – очереди в индустриальном парке «IC Коледино» (20 200 кв. м), производственно-логистическом комплексе «Томилино» (37 300 кв. м) и промышленном парке «Сенькино» (29 000 кв. м), уточняет региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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