В Московском регионе введут рекордное число объектов для легкой промышленности

Правда, пока в I квартале 2025 г., по данным NF Group, было введено в эксплуатацию лишь 65 000 кв. м объектов light industrial. А это на 59% меньше, чем было в январе – марте прошлого года. Партнер этой компании Константин Фомиченко говорит, что это просто случайность: проектов пока немного и так получилось, что сразу несколько из них были сданы в начале прошлого года. Среди объектов 2025 г. – очереди в индустриальном парке «IC Коледино» (20 200 кв. м), производственно-логистическом комплексе «Томилино» (37 300 кв. м) и промышленном парке «Сенькино» (29 000 кв. м), уточняет региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.