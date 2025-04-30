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/ Недвижимость

Аренда квартир в Москве за последние восемь месяцев подешевела на четверть

Это связано с увеличением предложения на рынке
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в Москве на конец апреля 2025 г. составила около 84 000 руб. в месяц, подсчитал сервис «Яндекс аренда». По его данным, по сравнению с сентябрем прошлого года, когда ставки достигли рекордного уровня, данный показатель снизился на 26,3%. Впрочем, по отношению к апрелю 2024 г. аренда выросла, но всего на 3,7%. Однокомнатные квартиры, к примеру, за восемь месяцев подешевели на 17% до 66 000 руб. в месяц, указывает «Яндекс аренда». «Циан», в свою очередь, оценивает средние ставки аренды однушек в Москве в апреле в 64 000 руб. Это на 11% меньше, чем было в сентябре, и на 3% ниже мартовского уровня. Съем двухкомнатных квартир сейчас обойдется в среднем в 103 300 руб. в месяц, на пике года они стоили на 18% дороже. А по отношению к предыдущему месяцу они подешевели на 1%.

«Этажи» приводят похожие цифры: 67 260 руб. в месяц за однушку и 109 240 руб. за двушку. При этом, по словам ведущего эксперта по недвижимости этой компании Павла Марковского, в данном случае речь идет о запросах арендодателей. В реальности же квартиры сдаются в 1,5–2 раза дешевле: однокомнатные – за 40 000–45 000 руб., двухкомнатные – за 50 000–55 000 руб. в месяц. Эксперт отмечает, что, для сравнения, в сентябре 2024 г. эта разница составляла 25–30%, а в апреле прошлого года – 15–20%. Активность на столичном рынке аренды жилья действительно падает, говорит представитель «Инком-недвижимости». Об этом, по его словам, свидетельствует снижение минимальных ставок в старой Москве (без учета Зеленограда) до 25 000 руб. в месяц. Лотов по такой цене не было с июля 2023 г., отмечает собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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