Аренда квартир в Москве за последние восемь месяцев подешевела на четверть

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов в Москве на конец апреля 2025 г. составила около 84 000 руб. в месяц, подсчитал сервис «Яндекс аренда». По его данным, по сравнению с сентябрем прошлого года, когда ставки достигли рекордного уровня, данный показатель снизился на 26,3%. Впрочем, по отношению к апрелю 2024 г. аренда выросла, но всего на 3,7%. Однокомнатные квартиры, к примеру, за восемь месяцев подешевели на 17% до 66 000 руб. в месяц, указывает «Яндекс аренда». «Циан», в свою очередь, оценивает средние ставки аренды однушек в Москве в апреле в 64 000 руб. Это на 11% меньше, чем было в сентябре, и на 3% ниже мартовского уровня. Съем двухкомнатных квартир сейчас обойдется в среднем в 103 300 руб. в месяц, на пике года они стоили на 18% дороже. А по отношению к предыдущему месяцу они подешевели на 1%.