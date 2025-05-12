Sminex закрыла одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов за всю историю

Финансовые условия сделки не разглашаются. Руководитель департамента офисной недвижимости и направления интегрированных решений для клиентов CORE.XP Ирина Хорошилова говорит, что общие затраты Sminex на новый гибкий офис составят примерно 65–70 млн руб. в месяц или 780–840 млн руб. в год. Похожую оценку приводит и заместитель коммерческого директора по вопросам развития сети Business Club Михаил Иоаннесянц. По его данным, одно рабочее место в таком проекте сдавалось примерно по 70 000 руб. в месяц, соответственно, весь бюджет будет на уровне 66 млн руб. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова полагает, что помещения могут стоить меньше – около 60 млн руб. ежемесячно.