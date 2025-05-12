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Sminex закрыла одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов за всю историю

Девелопер арендовал у сети Space 1 помещения в бизнес-центре на острове Балчуг рядом с Кремлем
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская компания Sminex договорилась с сетью Space 1 об аренде у нее более 7100 кв. м (944 рабочих места) в гибком офисе Space 1 Balchug на Садовнической улице в самом центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Они уточняют, что сама транзакция уже закрыта. Представитель Sminex от комментариев отказался. Также поступили и в Space 1.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Руководитель департамента офисной недвижимости и направления интегрированных решений для клиентов CORE.XP Ирина Хорошилова говорит, что общие затраты Sminex на новый гибкий офис составят примерно 65–70 млн руб. в месяц или 780–840 млн руб. в год. Похожую оценку приводит и заместитель коммерческого директора по вопросам развития сети Business Club Михаил Иоаннесянц. По его данным, одно рабочее место в таком проекте сдавалось примерно по 70 000 руб. в месяц, соответственно, весь бюджет будет на уровне 66 млн руб. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова полагает, что помещения могут стоить меньше – около 60 млн руб. ежемесячно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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