Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТ

Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТДевелопер, скорее всего, будет строить крупный бизнес-центр рядом с Поклонной горой
Фирма «КС-про» построит на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой административно-деловой комплекс. Это следует из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, опубликованного на сайте мэрии Москвы. Других деталей там нет, но сам участок на 1,21 га ранее был внесен в программу комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой предполагается реорганизация всех бывших столичных промзон. Сейчас на данной площадке находятся склады и старые административные здания, но, как в этом году сообщали городские власти, там появится общественно-деловой комплекс на 55 340 кв. м. Он будет включать в себя в том числе объекты торговли и общепита, отделения банков, спортивный и медицинский центры. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов говорил, что на реализацию такого проекта понадобится порядка 19 млрд руб., там будет создано 1600 рабочих мест. Впрочем, девелопер комплекса не раскрывался.
«КС-про», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Сергею Коряко. Но опрошенные «Ведомостями» консультанты уверяют, что она действует в интересах компании Stone. Они напоминают, что она выступает техническим заказчиком большинства проектов именно этого девелопера. К примеру, из материалов Арбитражного суда Москвы следует, что она ведет строительство административно-делового комплекса в Костомаровском переулке, вл. 11/1. По этому адресу находится комплекс «Stone Курская», сказано на сайте Stone. Кроме того, «КС-про» участвовала в разработке проекта бизнес-квартала рядом с торговым центром «Авиапарк» на Ходынском поле. Сейчас там возводится комплекс «Stone Ходынка». Запрос в «КС-про» остался без ответа. Представитель Stone от комментариев отказался.