Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТ

Фирма «КС-про» построит на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой административно-деловой комплекс. Это следует из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, опубликованного на сайте мэрии Москвы. Других деталей там нет, но сам участок на 1,21 га ранее был внесен в программу комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой предполагается реорганизация всех бывших столичных промзон. Сейчас на данной площадке находятся склады и старые административные здания, но, как в этом году сообщали городские власти, там появится общественно-деловой комплекс на 55 340 кв. м. Он будет включать в себя в том числе объекты торговли и общепита, отделения банков, спортивный и медицинский центры. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов говорил, что на реализацию такого проекта понадобится порядка 19 млрд руб., там будет создано 1600 рабочих мест. Впрочем, девелопер комплекса не раскрывался.