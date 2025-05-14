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Stone может поучаствовать еще в одном проекте по программе КРТ

Девелопер, скорее всего, будет строить крупный бизнес-центр рядом с Поклонной горой
Екатерина Волкова
Деловой комплекс рядом с Поклонной горой будет востребован у потенциальных арендаторов и покупателей, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты
Деловой комплекс рядом с Поклонной горой будет востребован у потенциальных арендаторов и покупателей, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты / Евгений Разумный / Ведомости

Фирма «КС-про» построит на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой административно-деловой комплекс. Это следует из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, опубликованного на сайте мэрии Москвы. Других деталей там нет, но сам участок на 1,21 га ранее был внесен в программу комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой предполагается реорганизация всех бывших столичных промзон. Сейчас на данной площадке находятся склады и старые административные здания, но, как в этом году сообщали городские власти, там появится общественно-деловой комплекс на 55 340 кв. м. Он будет включать в себя в том числе объекты торговли и общепита, отделения банков, спортивный и медицинский центры. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов говорил, что на реализацию такого проекта понадобится порядка 19 млрд руб., там будет создано 1600 рабочих мест. Впрочем, девелопер комплекса не раскрывался.

«КС-про», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Сергею Коряко. Но опрошенные «Ведомостями» консультанты уверяют, что она действует в интересах компании Stone. Они напоминают, что она выступает техническим заказчиком большинства проектов именно этого девелопера. К примеру, из материалов Арбитражного суда Москвы следует, что она ведет строительство административно-делового комплекса в Костомаровском переулке, вл. 11/1. По этому адресу находится комплекс «Stone Курская», сказано на сайте Stone. Кроме того, «КС-про» участвовала в разработке проекта бизнес-квартала рядом с торговым центром «Авиапарк» на Ходынском поле. Сейчас там возводится комплекс «Stone Ходынка». Запрос в «КС-про» остался без ответа. Представитель Stone от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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