Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 раза

Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 разаТакой инструмент позволяет девелоперам на фоне дорогих кредитов привлекать более дешевое финансирование
Общий объем активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в сегменте жилой недвижимости за 15 месяцев (за 2024 г. и первый квартал 2025 г.) вырос на 85% до 442 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. По расчетам аналитиков, 76% вложений ЗПИФов в жилье приходятся на Москву.
Резкое увеличение инвестиций со стороны таких фондов отмечают и другие эксперты. Представитель УК Parus Asset Management говорит, что на конец 2023 г. стоимость жилой недвижимости под управлением ЗПИФов составляла 5,9 млрд руб., а по итогам I квартала этого года – уже 24,3 млрд руб. По информации Ricci, только в 2024 г. вложения фондов выросли по сравнению с предыдущим годом в 4,9 раза в деньгах и в 5 раз в квадратных метрах. В январе – марте 2025 г. инвестиции увеличились в 3 раза год к году, уверяет представитель компании.