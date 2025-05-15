Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 раза

Резкое увеличение инвестиций со стороны таких фондов отмечают и другие эксперты. Представитель УК Parus Asset Management говорит, что на конец 2023 г. стоимость жилой недвижимости под управлением ЗПИФов составляла 5,9 млрд руб., а по итогам I квартала этого года – уже 24,3 млрд руб. По информации Ricci, только в 2024 г. вложения фондов выросли по сравнению с предыдущим годом в 4,9 раза в деньгах и в 5 раз в квадратных метрах. В январе – марте 2025 г. инвестиции увеличились в 3 раза год к году, уверяет представитель компании.