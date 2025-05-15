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Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год вырос почти в 2 раза

Такой инструмент позволяет девелоперам на фоне дорогих кредитов привлекать более дешевое финансирование
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Общий объем активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в сегменте жилой недвижимости за 15 месяцев (за 2024 г. и первый квартал 2025 г.) вырос на 85% до 442 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. По расчетам аналитиков, 76% вложений ЗПИФов в жилье приходятся на Москву.

Резкое увеличение инвестиций со стороны таких фондов отмечают и другие эксперты. Представитель УК Parus Asset Management говорит, что на конец 2023 г. стоимость жилой недвижимости под управлением ЗПИФов составляла 5,9 млрд руб., а по итогам I квартала этого года – уже 24,3 млрд руб. По информации Ricci, только в 2024 г. вложения фондов выросли по сравнению с предыдущим годом в 4,9 раза в деньгах и в 5 раз в квадратных метрах. В январе – марте 2025 г. инвестиции увеличились в 3 раза год к году, уверяет представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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