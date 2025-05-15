Coldy продолжает расширять свой портфель в Москве

Представитель Coldy эту информацию подтвердил, уточнив, что портфель девелопера после закрытия сделки увеличится до 1,6 млн кв. м. Он говорит, что компания выполнит все обязательства перед уже имеющимися покупателями недвижимости, а также обеспечит сохранение рабочих мест для проектных команд приобретаемых активов. Представитель Dominanta уточняет, что компания продолжит работу над другими жилыми и офисными проектами в Москве, а также сконцентрируется на расширении своего портфеля объектов в новых регионах. У нее остаются жилой комплекс «Свет» в Западном Дегунине, офисный центр Noon на ул. Окской, а также ряд перспективных площадок. Ранее она также заявляла о планах реализации многофункционального комплекса в Мариуполе. Финансовые условия сделки неизвестны.