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Coldy продолжает расширять свой портфель в Москве

Она выкупила у девелопера Dominanta четыре проекта на 160 000 кв. м
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Девелопер Coldy заключил соглашение с компанией Dominanta бизнесмена Дениса Бородако о приобретении у нее четырех строящихся проектов в разных районах Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам сделки. По их словам, речь идет об элитных жилых комплексах HideOut в 3-м Сетуньском проезде и в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов, а также о доме на ул. Сафоновской и бизнес-центре Qoob в Можайском районе столицы. Общая площадь купленной недвижимости составляет 160 000 кв. м.

Представитель Coldy эту информацию подтвердил, уточнив, что портфель девелопера после закрытия сделки увеличится до 1,6 млн кв. м. Он говорит, что компания выполнит все обязательства перед уже имеющимися покупателями недвижимости, а также обеспечит сохранение рабочих мест для проектных команд приобретаемых активов. Представитель Dominanta уточняет, что компания продолжит работу над другими жилыми и офисными проектами в Москве, а также сконцентрируется на расширении своего портфеля объектов в новых регионах. У нее остаются жилой комплекс «Свет» в Западном Дегунине, офисный центр Noon на ул. Окской, а также ряд перспективных площадок. Ранее она также заявляла о планах реализации многофункционального комплекса в Мариуполе. Финансовые условия сделки неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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