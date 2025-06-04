Входящий в ПИК девелопер Parametr построит крупный промпарк в Подмосковье

Девелопер Parametr планирует построить в деревне Токарево в Люберецком районе Подмосковья промышленный парк на 480 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Об этом проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Часть комплекса, как говорят в Parametr, может быть возведена по схеме built-to-suit, т. е. под конкретного заказчика. Весь парк, по словам представителя компании, будет состоять из 16 зданий различных форматов, включая классические склады и объекты light industrial (используются для размещения производств легкой промышленности). Он также добавляет, что первая очередь включит в себя лишь два строения почти на 50 000 кв. м. Ввести ее в эксплуатацию планируется в конце 2026 г.