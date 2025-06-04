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Входящий в ПИК девелопер Parametr построит крупный промпарк в Подмосковье

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Екатерина Волкова
freepik.com
freepik.com

Девелопер Parametr планирует построить в деревне Токарево в Люберецком районе Подмосковья промышленный парк на 480 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Об этом проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Часть комплекса, как говорят в Parametr, может быть возведена по схеме built-to-suit, т. е. под конкретного заказчика. Весь парк, по словам представителя компании, будет состоять из 16 зданий различных форматов, включая классические склады и объекты light industrial (используются для размещения производств легкой промышленности). Он также добавляет, что первая очередь включит в себя лишь два строения почти на 50 000 кв. м. Ввести ее в эксплуатацию планируется в конце 2026 г.

Инвестиции в строительство всего парка партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает в 40 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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