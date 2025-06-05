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У принадлежавшего финской SRV Group торгового центра 4Daily сменился владелец

Комплекс в Мытищах перешел за долги партнеру основателя парфюмерной компании Esterk Lux Parfum Владимира Давиди
Екатерина Волкова
Галина Казакулова
Яндекс.Карты
Яндекс.Карты

ООО «Саввинский» стало владельцем многофункционального торгового комплекса «Променад» (сейчас называется 4Daily), который расположен на ул. Мира в подмосковных Мытищах. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 18 апреля. Данный объект ранее находился на балансе фирмы «Променад», которая в августе прошлого года была признана банкротом. Ее конкурсный управляющий два раза выставлял центр на торги (в декабре – за 1,4 млрд руб. и в феврале – за 1,26 млрд руб.), но найти покупателей на него не удалось. При этом «Саввинский», как следует из судебных материалов, выступал основным кредитором этой компании: в прошлом году он выкупил у структуры Сбербанка права требования к ней на 1,33 млрд руб. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве информация о продаже 4Daily отсутствует. Конкурсный управляющий «Променада» Роман Калинин уточняет, что актив перешел залоговому кредитору, имеющему приоритетное право на него.

ООО «Саввинский», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежит бизнесмену Лазарю Данилову. Он руководит фирмой МБ23, собственником которой является основатель элитной парфюмерной компании Esterk Lux Parfum Владимир Давиди. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что именно связанные с ним структуры и скупили долги «Променада». Впрочем, один из знакомых Данилова утверждает, что Давиди его давний бизнес-партнер, а в сделке с 4Daily он действует в своих собственных интересах. Связаться с ним не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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