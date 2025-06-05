У принадлежавшего финской SRV Group торгового центра 4Daily сменился владелец

ООО «Саввинский» стало владельцем многофункционального торгового комплекса «Променад» (сейчас называется 4Daily), который расположен на ул. Мира в подмосковных Мытищах. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 18 апреля. Данный объект ранее находился на балансе фирмы «Променад», которая в августе прошлого года была признана банкротом. Ее конкурсный управляющий два раза выставлял центр на торги (в декабре – за 1,4 млрд руб. и в феврале – за 1,26 млрд руб.), но найти покупателей на него не удалось. При этом «Саввинский», как следует из судебных материалов, выступал основным кредитором этой компании: в прошлом году он выкупил у структуры Сбербанка права требования к ней на 1,33 млрд руб. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве информация о продаже 4Daily отсутствует. Конкурсный управляющий «Променада» Роман Калинин уточняет, что актив перешел залоговому кредитору, имеющему приоритетное право на него.