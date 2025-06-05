Площадь многоэтажных складов в Московском регионе может вырасти в 1,5 раза

Тенденцию подтверждают и другие консультанты. В Commonwealth Partnership (CMWP), к примеру, считают, что объем ввода высотных объектов light industrial будет в ближайшие четыре года даже выше – 601 000 кв. м. В CORE.XP и вовсе говорят о 800 000 кв. м – правда, такой объем должен появиться до 2030 г. В случае реализации всех планов прирост предложения в данном сегменте увеличится на 57%, резюмирует руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости этой компании Антон Алябьев. Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает общую площадь уже действующих многоэтажных складов классов A и B (без учета light industrial) примерно в 1 млн кв. м (для сравнения: по данным Nikoliers, объем всей логистической недвижимости на I квартал 2025 г. составлял 25,4 млн кв. м). Однако, по его словам, значительная часть имеющихся парков была простроена более 25 лет назад. 64% предложения в высотных логопарках действительно сейчас формируют здания, построенные до 2000 г., подтверждает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.