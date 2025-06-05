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Площадь многоэтажных складов в Московском регионе может вырасти в 1,5 раза

Девелоперы, рассчитывая на льготы от столичной мэрии, вынуждены строить такие объекты из-за нехватки места
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2025–2028 гг. в Московском регионе будет введено в эксплуатацию около 410 000 кв. м многоэтажных производственно-складских объектов – все в формате light industrial (используются в основном для нужд легкой промышленности), говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что, таким образом, через четыре года общая площадь высотных складских комплексов увеличится почти в 1,5 раза – с нынешних 960 000 до 1,37 млн кв. м. Из документа также следует, что ранее темпы строительства многоэтажных логистических парков были гораздо ниже. В 2021–2024 гг. в Москве и Подмосковье ввели лишь 219 000 кв. м площадей в таких проектах.

Тенденцию подтверждают и другие консультанты. В Commonwealth Partnership (CMWP), к примеру, считают, что объем ввода высотных объектов light industrial будет в ближайшие четыре года даже выше – 601 000 кв. м. В CORE.XP и вовсе говорят о 800 000 кв. м – правда, такой объем должен появиться до 2030 г. В случае реализации всех планов прирост предложения в данном сегменте увеличится на 57%, резюмирует руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости этой компании Антон Алябьев. Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает общую площадь уже действующих многоэтажных складов классов A и B (без учета light industrial) примерно в 1 млн кв. м (для сравнения: по данным Nikoliers, объем всей логистической недвижимости на I квартал 2025 г. составлял 25,4 млн кв. м). Однако, по его словам, значительная часть имеющихся парков была простроена более 25 лет назад. 64% предложения в высотных логопарках действительно сейчас формируют здания, построенные до 2000 г., подтверждает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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