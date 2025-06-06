На Кутузовском проспекте появится еще один офисный комплекс

Новым владельцем этого актива стал девелопер «Сумма элементов», утверждают два консультанта, работавшие с участниками сделки. Эта компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», в апреле этого года учредила фирму «Специализированный застройщик «Неверовского». 3 июня она стала владельцем ООО «Демос», которому, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, принадлежат права на участок и три здания рядом с бизнес-центром Crosswall Park Pobedy на ул. Неверовского. Продавец компании – бизнесмен Константин Мартынычев, генеральный директор West Wind Group, по данным ЕГРЮЛа. Представитель «Суммы элементов» покупку площадки по данному адресу подтвердил, но условия транзакции не раскрыл.