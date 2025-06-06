На Кутузовском проспекте появится еще один офисный комплекс

На Кутузовском проспекте появится еще один офисный комплексДевелопер «Сумма элементов» стал владельцем площадки рядом с Поклонной горой
Компания West Wind Group закрыла сделку по продаже земельного участка площадью 0,59 га на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Сейчас на этой территории, по его словам, расположены три административных здания на 1756 кв. м. Покупателя он назвать отказался. Представитель компании Ricci, которую участники рынка называют консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.
Новым владельцем этого актива стал девелопер «Сумма элементов», утверждают два консультанта, работавшие с участниками сделки. Эта компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», в апреле этого года учредила фирму «Специализированный застройщик «Неверовского». 3 июня она стала владельцем ООО «Демос», которому, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, принадлежат права на участок и три здания рядом с бизнес-центром Crosswall Park Pobedy на ул. Неверовского. Продавец компании – бизнесмен Константин Мартынычев, генеральный директор West Wind Group, по данным ЕГРЮЛа. Представитель «Суммы элементов» покупку площадки по данному адресу подтвердил, но условия транзакции не раскрыл.