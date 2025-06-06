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На Кутузовском проспекте появится еще один офисный комплекс

Девелопер «Сумма элементов» стал владельцем площадки рядом с Поклонной горой
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компания West Wind Group закрыла сделку по продаже земельного участка площадью 0,59 га на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Сейчас на этой территории, по его словам, расположены три административных здания на 1756 кв. м. Покупателя он назвать отказался. Представитель компании Ricci, которую участники рынка называют консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.

Новым владельцем этого актива стал девелопер «Сумма элементов», утверждают два консультанта, работавшие с участниками сделки. Эта компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», в апреле этого года учредила фирму «Специализированный застройщик «Неверовского». 3 июня она стала владельцем ООО «Демос», которому, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, принадлежат права на участок и три здания рядом с бизнес-центром Crosswall Park Pobedy на ул. Неверовского. Продавец компании – бизнесмен Константин Мартынычев, генеральный директор West Wind Group, по данным ЕГРЮЛа. Представитель «Суммы элементов» покупку площадки по данному адресу подтвердил, но условия транзакции не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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