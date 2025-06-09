Екатеринбургская «Проспект групп» построит квартал на 500 000 кв. м в Якутске

Девелоперская компания «Проспект групп» выкупила у группы компаний «Старвей» проект жилого комплекса (ЖК) «Ленские высоты» в столице Республики Саха Якутске. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам сделки. По данным «СПАРК-Интерфакса», фирма «Айар капитал» 17 апреля стала владельцем ООО «Старвей девелопмент», на балансе которого находится данный проект. Ее собственник – соучредитель «Проспект групп» Иван Карелин. Он информацию о сделке (через представителя) подтвердил, сообщив, что «у компании сложились конструктивные взаимоотношения с руководством Республики Саха». В ГК «Старвей» также сообщили о продаже проекта в Якутске.