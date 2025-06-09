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Екатеринбургская «Проспект групп» построит квартал на 500 000 кв. м в Якутске

Это будет крупнейший проект в портфеле девелопера
Екатерина Волкова
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

Девелоперская компания «Проспект групп» выкупила у группы компаний «Старвей» проект жилого комплекса (ЖК) «Ленские высоты» в столице Республики Саха Якутске. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам сделки. По данным «СПАРК-Интерфакса», фирма «Айар капитал» 17 апреля стала владельцем ООО «Старвей девелопмент», на балансе которого находится данный проект. Ее собственник – соучредитель «Проспект групп» Иван Карелин. Он информацию о сделке (через представителя) подтвердил, сообщив, что «у компании сложились конструктивные взаимоотношения с руководством Республики Саха». В ГК «Старвей» также сообщили о продаже проекта в Якутске.

ЖК «Ленские высоты» должен появиться на территории бывшего речного порта на берегу реки Лены. Сам проект реализуется в рамках программы комплексного развития территории. Его общая площадь составит более 500 000 кв. м недвижимости, из которых 360 000 кв. м – жилье бизнес- и комфорт-класса, остальное – коммерческая, социальная и культурная инфраструктура. Представитель «Проспект групп» уточняет, что он включает восемь очередей, полностью ввести его в эксплуатацию планируется к 2033 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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