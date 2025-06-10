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В Москве появится шесть деловых районов на 3 млн кв. м

Строительству офисных кластеров способствует в том числе активное развитие территорий промзон
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Около половины офисов (3,1 млн из 6,5 млн кв. м), запланированных к вводу в Москве в 2025–2030 гг., будет сосредоточено в шести районах, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Речь идет о так называемом «Большом сити» (охватывает около 3000 га между Ленинградским и Кутузовским проспектами), Ходынском поле, Савеловском и Калужском кластерах, а также территориях Северного и Южного речных портов.

Больше всего офисов появится в «Большом сити». По словам директора департамента офисной недвижимости NF Group Марии Зиминой, к 2030 г. там будут возведены бизнес-центры общей площадью 1,7 млн кв. м. Такую же цифру называют и IBC Real Estate. Там будет сосредоточено 28% от общего объема нового строительства, уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. В CORE.XP говорят об 1,87 млн кв. м, но эта фирма при подсчете учитывает еще и Ходынское поле. В этом районе, по словам ее представителя, появится 295 000 кв. м новых площадей. Остальное – в «Москва-сити» (527 000 кв. м), Хорошево-Мневниках (729 000 кв. м) и на Кутузовском проспекте (324 000 кв. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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