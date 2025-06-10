В Москве появится шесть деловых районов на 3 млн кв. м

Больше всего офисов появится в «Большом сити». По словам директора департамента офисной недвижимости NF Group Марии Зиминой, к 2030 г. там будут возведены бизнес-центры общей площадью 1,7 млн кв. м. Такую же цифру называют и IBC Real Estate. Там будет сосредоточено 28% от общего объема нового строительства, уточняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями этой компании Екатерина Белова. В CORE.XP говорят об 1,87 млн кв. м, но эта фирма при подсчете учитывает еще и Ходынское поле. В этом районе, по словам ее представителя, появится 295 000 кв. м новых площадей. Остальное – в «Москва-сити» (527 000 кв. м), Хорошево-Мневниках (729 000 кв. м) и на Кутузовском проспекте (324 000 кв. м).