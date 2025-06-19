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Выручка девелоперов элитного жилья падает второй месяц подряд

Продажи снижаются из-за отсутствия новых проектов и роста цен
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совокупная выручка девелоперов элитного жилья в Москве в мае 2025 г. составила 27 млрд руб., говорится в исследовании компании Whitewill. По ее данным, это на 34% меньше, чем было годом ранее. Доходы премиальных застройщиков падают второй месяц подряд, резюмирует представитель Whitewill. Он напоминает, что в апреле их выручка составила 41 млрд руб., что на 37% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года. До этого объем средств от продажи дорогого жилья стабильно рос в годовом выражении в течение полугода, с октября 2024 г., заключает собеседник «Ведомостей».

Снижение выручки элитных застройщиков фиксируют и другие консалтинговые компании. Например, CORE.XP оценивает поступления от продажи такой недвижимости в мае в 15,9 млрд руб. Это на 49% ниже по отношению к апрелю и на 41% меньше, чем было годом ранее. При этом, как отмечают в Whitewill, динамика в январе – мае 2025 г. пока остается положительной. По данным представителя этой компании, суммарный объем сделок за этот период составил 195 млрд руб. против 168 млрд годом ранее. Совокупная выручка девелоперов элитной недвижимости за пять месяцев действительно выросла на 36% до 151 млрд руб., подтверждают в CORE.XP. В Kalinka Ecosystem говорят о 147 млрд руб. (+57% к 2024 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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