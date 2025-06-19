Выручка девелоперов элитного жилья падает второй месяц подряд

Снижение выручки элитных застройщиков фиксируют и другие консалтинговые компании. Например, CORE.XP оценивает поступления от продажи такой недвижимости в мае в 15,9 млрд руб. Это на 49% ниже по отношению к апрелю и на 41% меньше, чем было годом ранее. При этом, как отмечают в Whitewill, динамика в январе – мае 2025 г. пока остается положительной. По данным представителя этой компании, суммарный объем сделок за этот период составил 195 млрд руб. против 168 млрд годом ранее. Совокупная выручка девелоперов элитной недвижимости за пять месяцев действительно выросла на 36% до 151 млрд руб., подтверждают в CORE.XP. В Kalinka Ecosystem говорят о 147 млрд руб. (+57% к 2024 г.).