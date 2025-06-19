Выручка девелоперов элитного жилья падает второй месяц подряд

Выручка девелоперов элитного жилья падает второй месяц подрядПродажи снижаются из-за отсутствия новых проектов и роста цен
Совокупная выручка девелоперов элитного жилья в Москве в мае 2025 г. составила 27 млрд руб., говорится в исследовании компании Whitewill. По ее данным, это на 34% меньше, чем было годом ранее. Доходы премиальных застройщиков падают второй месяц подряд, резюмирует представитель Whitewill. Он напоминает, что в апреле их выручка составила 41 млрд руб., что на 37% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года. До этого объем средств от продажи дорогого жилья стабильно рос в годовом выражении в течение полугода, с октября 2024 г., заключает собеседник «Ведомостей».
Снижение выручки элитных застройщиков фиксируют и другие консалтинговые компании. Например, CORE.XP оценивает поступления от продажи такой недвижимости в мае в 15,9 млрд руб. Это на 49% ниже по отношению к апрелю и на 41% меньше, чем было годом ранее. При этом, как отмечают в Whitewill, динамика в январе – мае 2025 г. пока остается положительной. По данным представителя этой компании, суммарный объем сделок за этот период составил 195 млрд руб. против 168 млрд годом ранее. Совокупная выручка девелоперов элитной недвижимости за пять месяцев действительно выросла на 36% до 151 млрд руб., подтверждают в CORE.XP. В Kalinka Ecosystem говорят о 147 млрд руб. (+57% к 2024 г.).