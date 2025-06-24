Связанный с миллиардером Мазепиным банк нашел место под штаб-квартиру в Москве

Связанный с миллиардером Мазепиным банк нашел место под штаб-квартиру в МосквеОн купил усадьбу князей Засекиных в центре столицы
Тольяттихимбанк стал владельцем усадьбы князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре столицы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка, согласно документу, была закрыта 17 июня. Торги по продаже этого объекта состоялись еще в апреле этого года, но в итоговом протоколе победитель аукциона не раскрывался.
В сам лот входили здание общей площадью 1351 кв. м и земельный участок на 0,1 га. Сколько банк заплатил за актив, точно не известно, но его стартовая стоимость составляла 1 млрд руб. В финансовой организации на запрос не ответили. Получить комментарии принадлежащей мэрии Москвы компании «Управление экспериментальной застройки», которая и выступала продавцом усадьбы, не удалось.
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