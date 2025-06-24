Связанный с миллиардером Мазепиным банк нашел место под штаб-квартиру в Москве

Тольяттихимбанк стал владельцем усадьбы князей Засекиных в Вознесенском переулке в центре столицы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Сделка, согласно документу, была закрыта 17 июня. Торги по продаже этого объекта состоялись еще в апреле этого года, но в итоговом протоколе победитель аукциона не раскрывался.