МИК закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

МИК закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисовОн выкупает у структуры Михаила Гуцериева бизнес-центр «Амальтея» в Сколкове
Корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, договорилась о продаже бизнес-центра «Амальтея» в Сколкове Московскому инновационному кластеру (МИК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам планирующейся сделки. Они уточняют, что сама транзакция пока не закрыта, но переговоры находятся в завершающей стадии. Другие детали они не раскрыли. Представитель МИКа от комментариев отказался. Также поступили и в «Сафмаре».
«Амальтея» общей площадью 78 000 кв. м была построена структурой «Сафмара» в 2018 г. Сам Гуцериев тогда говорил, что общий объем инвестиций в этот проект составил $180 млн. Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг называл комплекс одним из ключевых объектов инновационного центра.