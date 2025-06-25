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МИК закроет одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

Он выкупает у структуры Михаила Гуцериева бизнес-центр «Амальтея» в Сколкове
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, договорилась о продаже бизнес-центра «Амальтея» в Сколкове Московскому инновационному кластеру (МИК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам планирующейся сделки. Они уточняют, что сама транзакция пока не закрыта, но переговоры находятся в завершающей стадии. Другие детали они не раскрыли. Представитель МИКа от комментариев отказался. Также поступили и в «Сафмаре».

«Амальтея» общей площадью 78 000 кв. м была построена структурой «Сафмара» в 2018 г. Сам Гуцериев тогда говорил, что общий объем инвестиций в этот проект составил $180 млн. Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг называл комплекс одним из ключевых объектов инновационного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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