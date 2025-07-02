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Новое предложение элитной загородной недвижимости в Подмосковье выросло в 2,5 раза

Девелоперы стараются начать проекты до введения ограничений на перевод земли под застройку
Мария Асиновская
Кирилл Чаплинский / ТАСС
Кирилл Чаплинский / ТАСС

В первом полугодии 2025 г. на рынок элитной недвижимости Московского региона вышло восемь новых поселков (в основном на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе), говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Ее представитель уточняет, что в итоге новое предложение в данном сегменте пополнилось 172 лотами (96 земельных участков и 76 коттеджей), а это в 2,6 раза больше, чем было годом ранее. В общей же сложности сейчас на этом рынке представлено 546 объектов в 28 коттеджных поселках (+10% год к году), сказано в документе.

Другие опрошенные «Ведомостями» участники рынка данных об увеличении числа новых проектов не предоставили. Впрочем, они подтверждают, что активность в этом сегменте со стороны застройщиков заметно выросла. К примеру, Светлана Клиновая, генеральный директор компании «Монолит девелопмент», которая входит в девелоперскую группу Villagio Estate (один из крупнейших игроков на рынке загородной недвижимости Московского региона), объясняет, что девелоперы стараются успеть запустить новые проекты до 2026 г., когда вступят в силу поправки в закон о переводе участков. Согласно им, перечень оснований для перевода сельскохозяйственных земель, например, под застройку или в какую-либо другую категорию будет существенно сокращен. Все это, по словам эксперта, приведет к увеличению сроков реализации таких проектов, так как процесс согласований теперь займет больше времени. Еще одна причина – дефицит свободных площадок в пределах 60 км. А это влияет на рост маржинальности элитной загородной недвижимости, поэтому логично, что владельцы земельных угодий взялись за реализацию проектов в этом сегменте, резюмирует Клиновая.

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