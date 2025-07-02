На месте института «Ростеха» рядом с галереей «Аэропорт» появится жилье

На месте института «Ростеха» рядом с галереей «Аэропорт» появится жильеЕго реализацией займутся созданная Вадимом Мошковичем Level Group и группа «Снегири» Александра Чигиринского
Компания «Специализированный застройщик «Тимирязевский парк», принадлежащая Level Group (51% долей) и группе «Снегири» Александра Чигиринского, разрабатывает проект жилого комплекса недалеко от торговой галереи «Аэропорт» в Авиационном переулке. Это следует из отчета об инженерных изысканиях, опубликованного в начале июня на сайте мэрии Москвы. По этому адресу сейчас находится здание принадлежащего госкорпорации «Ростех» Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА). Информация о планирующемся проекте «Авиационный, 5» есть также на тендерной площадке Level Group. Представитель последней от комментариев отказался. В «Снегирях» и «Ростехе» на запросы «Ведомостей» не ответили.
МИЭА, занимающий, по данным Росреестра, 3,5 га рядом со ст. м. «Аэропорт», был основан в 1951 г., он специализируется на разработках в области авиационной, ракетной и космической техники. В состав «Ростеха» он вошел в 2009 г. Куда планируется перевести его сотрудников, узнать не удалось. Как правило, такие проекты реализуются по инвестиционному договору, в рамках которого застройщик должен предоставить партнеру новые площади, уточняет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Он добавляет, что у Level Group для этого есть обширный пул свободных помещений.