На месте института «Ростеха» рядом с галереей «Аэропорт» появится жилье

МИЭА, занимающий, по данным Росреестра, 3,5 га рядом со ст. м. «Аэропорт», был основан в 1951 г., он специализируется на разработках в области авиационной, ракетной и космической техники. В состав «Ростеха» он вошел в 2009 г. Куда планируется перевести его сотрудников, узнать не удалось. Как правило, такие проекты реализуются по инвестиционному договору, в рамках которого застройщик должен предоставить партнеру новые площади, уточняет руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Он добавляет, что у Level Group для этого есть обширный пул свободных помещений.