Бывший офис IT-холдинга «Компьюлинк» в Раменках выставлен на продажу

Сама «Сикара», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», ранее была связана с одним из крупнейших в России IT-холдингов – «Компьюлинк». Эта группа, начинавшая свой бизнес с продажи компьютеров, была создана предпринимателем Михаилом Лящом еще в 1993 г. В 2011 г. долю в компании приобрел Внешэкономбанк (ВЭБ), который вышел из ее капитала лишь спустя пять лет. Финансовые проблемы у группы начались после ареста Ляща в сентябре 2018 г., он подозревался в совершении мошеннических действий. Впрочем, спустя два года уголовное дело против него было прекращено, а спустя год он продал своей пакет в «Компьюлинке» бизнесмену Юрию Боровскому (сейчас он является совладельцем «Сикары»), но реанимировать бизнес компании не удалось. В 2022 г. головная структура группы – ООО «Инфралинк» – была признана несостоятельной.