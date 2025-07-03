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Бывший офис IT-холдинга «Компьюлинк» в Раменках выставлен на продажу

Найти покупателя на него будет непросто из-за специфической планировки здания
Екатерина Волкова
Яндекс.Карты
Яндекс.Карты

Конкурсный управляющий компании «Сикара» выставил на продажу офисный комплекс на 4854 кв. м на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Стартовая цена лота – 1,01 млрд руб. Ранее за актив пытались выручить 1,5 млрд руб., а затем 1,3 млрд руб., но найти покупателей на него не удалось. Новые торги должны состояться в начале ноября этого года.

Сама «Сикара», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», ранее была связана с одним из крупнейших в России IT-холдингов – «Компьюлинк». Эта группа, начинавшая свой бизнес с продажи компьютеров, была создана предпринимателем Михаилом Лящом еще в 1993 г. В 2011 г. долю в компании приобрел Внешэкономбанк (ВЭБ), который вышел из ее капитала лишь спустя пять лет. Финансовые проблемы у группы начались после ареста Ляща в сентябре 2018 г., он подозревался в совершении мошеннических действий. Впрочем, спустя два года уголовное дело против него было прекращено, а спустя год он продал своей пакет в «Компьюлинке» бизнесмену Юрию Боровскому (сейчас он является совладельцем «Сикары»), но реанимировать бизнес компании не удалось. В 2022 г. головная структура группы – ООО «Инфралинк» – была признана несостоятельной.

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