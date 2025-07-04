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Региональный девелопер Dars начинает свой первый коммерческий проект в Москве

Компания приобрела участок в Свиблове под строительство жилья
Екатерина Волкова
Ведомости
Ведомости

Входящая в региональную группу Dars компания «Специализированный застройщик «Архитектура» стала владельцем ООО «Кольская», на балансе которого находятся права на участок на 0,5 га на Кольской улице в районе Свиблово. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 2 июля. Там указано, что продавцами площадки выступили бизнесмены Владимир Герасимович, Андрей Семенов и Любовь Бестолкова. Связаться с ними не удалось. В Dars приобретение данной площадки подтвердили. По словам ее представителя, там планируется строительство жилого комплекса бизнес-класса на 19 000 кв. м. Инвестиции в такой проект он оценивает в 5,5 млрд руб.

Dars основана Дмитрием Рябовым в 2001 г. в Ульяновске. Компания специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости, а также управлении торговыми центрами. В ее портфеле более 1 млн кв. м, в том числе 688 800 кв. м жилья. Земельный банк включает 3,35 млн кв. м. На сегодняшний момент девелопер помимо Ульяновска работает также в Липецке, Хабаровске, Уфе и Волгограде. Среди проектов девелопера – жилые комплексы «На семи холмах» в Хабаровске, «Сиреневый» и «Атмосфера» в Ульяновске, «Художники» в Волгограде, а также масштабный объект «Город природы» в Уфе (1 млн кв. м недвижимости на 266 га).

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