Региональный девелопер Dars начинает свой первый коммерческий проект в Москве

Dars основана Дмитрием Рябовым в 2001 г. в Ульяновске. Компания специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости, а также управлении торговыми центрами. В ее портфеле более 1 млн кв. м, в том числе 688 800 кв. м жилья. Земельный банк включает 3,35 млн кв. м. На сегодняшний момент девелопер помимо Ульяновска работает также в Липецке, Хабаровске, Уфе и Волгограде. Среди проектов девелопера – жилые комплексы «На семи холмах» в Хабаровске, «Сиреневый» и «Атмосфера» в Ульяновске, «Художники» в Волгограде, а также масштабный объект «Город природы» в Уфе (1 млн кв. м недвижимости на 266 га).