Газета
Телеграм
Главная / Недвижимость /

R4S Group может построить еще один элитный жилой комплекс в центре Москвы

Структура компании выкупила у столичной мэрии особняк на Пресне
Екатерина Волкова
«Росэлторг»
«Росэлторг»

Фирма «Стройсервис» стала победителем торгов по продаже заброшенного здания на 1332 кв. м на ул. Пресненский Вал рядом со ст. м. «Улица 1905 года». Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Помимо нее в аукционе принимали участие еще восемь компаний, включая девелопера October Group. В связи с этим конечная стоимость лота увеличилась в 4,5 раза – с 262,5 млн до 1,2 млрд руб.

Данные «Стройсервиса» в протоколе не указаны. Два консультанта утверждают, что он связан с компанией R4S Group. Ее представитель эту информацию подтвердил. По его словам, приобретенный актив рассматривается группой под строительство элитного жилого проекта. Другие детали на данном этапе он не уточнил.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных