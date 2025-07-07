R4S Group может построить еще один элитный жилой комплекс в центре Москвы

R4S Group может построить еще один элитный жилой комплекс в центре МосквыСтруктура компании выкупила у столичной мэрии особняк на Пресне
Фирма «Стройсервис» стала победителем торгов по продаже заброшенного здания на 1332 кв. м на ул. Пресненский Вал рядом со ст. м. «Улица 1905 года». Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Помимо нее в аукционе принимали участие еще восемь компаний, включая девелопера October Group. В связи с этим конечная стоимость лота увеличилась в 4,5 раза – с 262,5 млн до 1,2 млрд руб.
Данные «Стройсервиса» в протоколе не указаны. Два консультанта утверждают, что он связан с компанией R4S Group. Ее представитель эту информацию подтвердил. По его словам, приобретенный актив рассматривается группой под строительство элитного жилого проекта. Другие детали на данном этапе он не уточнил.
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