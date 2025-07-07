R4S Group может построить еще один элитный жилой комплекс в центре Москвы

Фирма «Стройсервис» стала победителем торгов по продаже заброшенного здания на 1332 кв. м на ул. Пресненский Вал рядом со ст. м. «Улица 1905 года». Это следует из протокола, размещенного на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Помимо нее в аукционе принимали участие еще восемь компаний, включая девелопера October Group. В связи с этим конечная стоимость лота увеличилась в 4,5 раза – с 262,5 млн до 1,2 млрд руб.