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Ввод районных торговых центров в Москве достиг 10-летнего рекорда

Девелоперам выгоднее строить такие объекты из-за меньших затрат и городских программ поддержки
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелоперы открыли в Москве в январе – июне 2025 г. торговые центры районного формата (5000–20 000 кв. м) в общей сложности на 60 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. Там указано, что данный показатель вырос по сравнению как с первым полугодием прошлого года (в 1,7 раза), так и со вторым (в 3,2 раза). Более того, по словам представителя этой фирмы, это абсолютный рекорд за полугодие минимум за последние 10 лет. До этого самый большой объем ввода – 58 100 кв. м – был зафиксирован в июле – декабре 2022 г.  

Выводы CORE.XP подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, в NF Group говорят, что в январе – июне было открыто торговых районных центров на  45 000 кв. м, а это 60% от всего 2022 года, который считается самым успешным для этого сегмента за последние 10 лет. При этом в 2023–2024 гг. новых объектов в Москве, по данным компании, не было. В IBC Real Estate уверяют, что в этом году объем ввода районных комплексов составил лишь 33 900 кв. м. Несовпадение цифр консультанты объясняют тем, что они по-разному относят те или иные объекты к районным центрам. К примеру, NF Group считает таковым комплекс на 10 000–20 000 кв. м, а IBC Real Estate – здание площадью не более 10 000 кв. м.

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