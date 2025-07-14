Ввод районных торговых центров в Москве достиг 10-летнего рекорда

Выводы CORE.XP подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Так, в NF Group говорят, что в январе – июне было открыто торговых районных центров на 45 000 кв. м, а это 60% от всего 2022 года, который считается самым успешным для этого сегмента за последние 10 лет. При этом в 2023–2024 гг. новых объектов в Москве, по данным компании, не было. В IBC Real Estate уверяют, что в этом году объем ввода районных комплексов составил лишь 33 900 кв. м. Несовпадение цифр консультанты объясняют тем, что они по-разному относят те или иные объекты к районным центрам. К примеру, NF Group считает таковым комплекс на 10 000–20 000 кв. м, а IBC Real Estate – здание площадью не более 10 000 кв. м.