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У торговых центров «Дарья» и «Пассаж» в Щукине сменился собственник

Эти объекты мог купить сооснователь Совкомбанка Дмитрий Хотимский
Екатерина Волкова
Яндекс.Карты
Яндекс.Карты

Один из акционеров Совкомбанка договаривается о покупке двух небольших торговых центров – «Дарьи» (1691 кв. м) и «Пассажа» (1574 кв. м) на ул. Народного Ополчения на западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими объектами. По их словам, сделка или уже завершена, или «будет закрыта в самое ближайшее время». Инициалы покупателя они не уточнили.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», оба комплекса находятся на балансе ЗАО «Пассаж «Октябрьское Поле». 10 июля генеральным директором этого общества был назначен Артем Блуднов, который также возглавляет фирму «Ресурс-гарант». Ее владелец – Дмитрий Хотимский, сооснователь Совкомбанка. До 2022 г. он также числился одним из крупнейших акционеров финансовой организации с долей в 23%. Сейчас ее конечные бенефициары не раскрываются. Дмитрий Хотимский вместе со своим братом Сергеем в 2022 г. были внесены в санкционный список США. Связаться с самим бизнесменом, а также представителем ЗАО «Пассаж «Октябрьское Поле» (его учредители в ЕГРЮЛе не раскрываются) не удалось. В Совкомбанке от комментариев отказались.

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