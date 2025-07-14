У торговых центров «Дарья» и «Пассаж» в Щукине сменился собственник

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», оба комплекса находятся на балансе ЗАО «Пассаж «Октябрьское Поле». 10 июля генеральным директором этого общества был назначен Артем Блуднов, который также возглавляет фирму «Ресурс-гарант». Ее владелец – Дмитрий Хотимский, сооснователь Совкомбанка. До 2022 г. он также числился одним из крупнейших акционеров финансовой организации с долей в 23%. Сейчас ее конечные бенефициары не раскрываются. Дмитрий Хотимский вместе со своим братом Сергеем в 2022 г. были внесены в санкционный список США. Связаться с самим бизнесменом, а также представителем ЗАО «Пассаж «Октябрьское Поле» (его учредители в ЕГРЮЛе не раскрываются) не удалось. В Совкомбанке от комментариев отказались.