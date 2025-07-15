Продажи новостроек в России за год упали более чем на треть

С июля 2024 г. по июнь 2025 г. в стране было продано 458 727 квартир в новостройках общей площадью 21,9 млн кв. м. Об этом говорится в отчете госкомпании Дом.РФ. По его данным, относительно предыдущих 12 месяцев спрос сократился на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах. Компания «Циан» приводит похожие цифры. По ее информации, количество сделок за аналогичный период снизилось на 39% до 477 000 шт. При этом за последние полгода, как указывают в Дом.РФ, было зарегистрировано 218 000 договоров долевого участия в строительстве на квартиры общей площадью 10,4 млн кв. м. Это на 27% и 26% меньше, чем было годом ранее.