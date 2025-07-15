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Продажи новостроек в России за год упали более чем на треть

Спрос на жилье сократился из-за отмены льготной ипотеки и роста цен на квартиры
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С июля 2024 г. по июнь 2025 г. в стране было продано 458 727 квартир в новостройках общей площадью 21,9 млн кв. м. Об этом говорится в отчете госкомпании Дом.РФ. По его данным, относительно предыдущих 12 месяцев спрос сократился на 38,7% в лотах и на 37,2% в метрах. Компания «Циан» приводит похожие цифры. По ее информации, количество сделок за аналогичный период снизилось на 39% до 477 000 шт. При этом за последние полгода, как указывают в Дом.РФ, было зарегистрировано 218 000 договоров долевого участия в строительстве на квартиры общей площадью 10,4 млн кв. м. Это на 27% и 26% меньше, чем было годом ранее.

Главная причина сокращения числа сделок на первичке – снижение поддержки этого рынка со стороны государства, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Они напоминают, что 1 июля 2024 г. в России фактически была отменена программа льготной ипотеки, которая была запущена в апреле 2020 г. Также ужесточили условия по семейной ипотеке. Это привело к резкому росту спроса в последние месяцы до отмены данной программы и снижению востребованности квартир в строящихся домах после этого, поясняет партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Кроме того, на фоне роста ключевой ставки до 18–21% рыночная ипотека подорожала до 19–30%, что также повлияло на ситуацию, добавляет коммерческий директор девелопера Dogma Жанна Белянкина.

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